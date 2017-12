Reissusa: Masai-miesten mailla Afrikassa voi nähdä upeita eläimiä

Minne matkustin

Kenian pääkaupunki Nairobi, safari Masai Marassa ja rantaloma Mombasassa. Tansanian upea Sansibarin saari.

Milloin matkustin

15.11.-4.12.2017.

Matkareitti

Lennot Oulu-Helsinki-Istanbul-Nairobi, junalla Nairobi-Mombasa. Lento Mombasa-Sansibar. Lennot Sansibar-Nairobi-Istanbul-Helsinki-Oulu. Perillä sitten Uberilla, taksilla ja paikallisbussilla eli daladalalla.

Majoitus

Nairobissa 1 yö Airbnb Cozy Room - JKIA 16€ ja 2 yötä Best Western Plus Meridian Hotel 49€/yö. Safarilla 2 yötä telttamajoitus (teltassa oli betonilattia, kunnon sängyt, wc ja suihku). Mombasassa 2 yötä Kenya Bay Beach Hotel 46€/yö. Sansibarin Stone Townissa 1 yö Shaba Boutique Hotel 51€, Sansibar Bewjuussa 2 yötä hotelli Sahari Zanzibar 51€/yö, Sansibarin Pingwessa 3 yötä Airbnb Pweza Beach Bungalow 27 €/yö, Sansibarin Michamvi Kaessa 2 yötä Airbnb Mpole Bungalows 35€/yö. Sansibarin Stone Townissa 1 yö hostelli Ten to Ten Stone 9€ ja 1 yö Tembo House Hotel 79€.

Miten varasin

Omatoimimatka lennot Skyscannerin kautta. Majoitukset matkan aikana Booking.comin ja Airbnb:n kautta. Lennot ja majoitukset varasin matkan edetessä aina edellisenä päivänä.

Milloin varasin

2.10.2017

Ketä matkusti mukana

Matkustin yksin. Halukkaita olisi ollut, mutta joilla olisi ollut rahaa, ei ollut aikaa. Ja joilla olisi ollut aikaa ei ollut rahaa :)

Matkakulut

Lennot Oulu-Helsinki-Oulu 67,50€ - Finnair. Lennot Helsinki-Istanbul-Nairobi-Istanbul-Helsinki 441,50€ - Turkish Airlines. Junalippu Nairobi-Mombasa 25€. Lento Mombasa-Sansibar 106€ - Five Forty Aviation. Lento Sansibar-Nairobi 210€ - Kenya Airways. Masai Maran 3 päivän safari 630€ - Kilroy.

Matkan plussat

Oli mahtava nähdä leijonat, kirahvit, sarvikuonot, seeprat ja muut villieläimet vapaana luonnossa. Sansibarin saari oli aivan upea paikka. Kilometritolkulla valkoista autioita hiekkarantaa ja todella vähän ihmisiä. Ihmiset oli iloisia ja ystävällisiä. Ilmapiiri oli rento varsinkin Sansibarissa.

Matkan miinukset

Nettiyhteys oli todella hidas :) Nairobin liikenne oli kaameeta, onneksi ei tarvinnut ajaa.

Millaista perillä

Nairobissa ei ole hirveästi näkemistä, mutta kirahvipuistossa kannattaa käydä ottamassa selfiet kirahvin kanssa. 3 päivän safari oli upea kokemus. Joka päivä nähtiin paljon eläimiä Masai Maran kansallispuistossa, joka on yhteydessä Tansanian Serengetin kansallispuistoon. Mombasassa oli upea valkoinen hiekkaranta, jossa kamelit käystenteli. Tansaniassa Sansibar oli sesongin ulkopuolella kuin autio saari. Olin muutamassa majapaikassa ainoa asiakas :) Todella kauniit turkoosit vedet ja pitkät valkoiset hiekkarannat. Sansibarin Stonetown on Unescon maailmanperintökohde, jossa on upeita vanhoja rakennuksia. Ovien messinkiset tapit estävät kuulemma elefantteja pääsemästä sisään. Sieltä löytyy myös Queenin Freddie Mercuryn syntymätalo, josta hän muutti Intian kautta Englantiin. Stone Townista lähtee veneitä Prison Islandiin eli Changuu Islandiin, jonne on noin puolen tunnin matka. Saarella on mm. todella isoja ja vanhoja kilpikonnia.

Vinkit

Suosittelen, että jokainen käy kerran elämässään safarilla! Safari kannattaa ottaa Kenian puolelle, koska se on halvempi kuin Tansaniassa. Sansibarilla kannattaa käydä silloin, kun se ei ole täynnä turisteja. Keniassa toimi Uber todella hyvin ja oli edullinen. Sansibarilla kannattaa kokeilla paikallisbussia daladalaa, joka on todella edullinen.

Hintataso

Oli paljon edullisempaa kuin Suomessa, mutta jotkut kauppiaat yrittivät turisteilta pyytää liikaa hintaa. Muista tingata :)

Tuliaiset

Masai-mies tuli myymään koruja, mutta ostin häneltä autonrenkaista tehdyt sandaalit jalasta. Jatkoi avojaloin matkaa :) Ja tietenkin laukkuun tarrat ja tauluuni pinssit.

Muuta

Yhtenä päivänä kävelin saaren koillisnurkassa pikkuisen Michamvi Kaen -kylän edustalla olevalla rannalla. Vastaan tuli baari, jonka edessä oli mainos että kylmää olutta. Menin yhdelle ja se olikin suomalaisen Liisan pitämä baari/majatalo :) Hänellä oli paikallinen mies joka oli asunut yli 10 vuotta Suomessa. Olivat pari vuotta sitten muuttaneet Sansibariin.