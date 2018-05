Reissusa: Maltti, 6, kiersi Tukholmassa leikkipuistoja ja innostui dinosauruksista

Minne matkustin

Ruotsin pääkaupunkiin, Tukholmaan.

Milloin matkustin

5.-11.5.2018.

Matkareitti

Ensin yöjunalla päiväksi Helsinkiin, sieltä Silja Symphonylla Tukholmaan. Tukholmasta paluu Turkuun Silja Galaxylla ja junalla Turusta Ouluun.

Majoitus

Yksi yö junassa, kaksi laivalla mennessä ja tullessa sekä kolme yötä hotellissa Tukholmassa.

Miten varasin

Omatoimimatka. Etsin edullisia lähtöpäiviä laivayhtiön varauskalenterista sekä VR:n tarjouksia VR Mobiilin kautta. Hotellin varasin Booking.com -hakukoneen kautta.

Milloin varasin

Laivamatkat varasin tammikuun aikana, junamatkat tilasin maaliskuun lopussa. Hotellin buukkasin huhtikuussa.

Ketä matkusti mukana

6-vuotias Maltti-poika.

Matkakulut

Yöjuna Oulu-Helsinki yhteensä 130€ . VR Säästölippu välille Turku-Oulu 25,90€ / hlö. Menomatka laivalla yhteensä 75€ (sis. aamiaisbuffet), paluumatka yhteensä 12€ (Club One -tarjous). Majoitus Tukholmassa (3vrk) 298€.

Matkan plussat

Vaikka Tukholma on suurkaupunki, on siellä vaivatonta liikkua lapsen kanssa. Julkinen liikenne on luotettava ja verkostot kattavat. Matkakortilla matkustaminen on mielestäni aika edullistakin. Kannattaa ostaa ladattava matkakortti joko SL-centeristä tai Pressbyrån-kioskista. Sää oli kaikkina päivinä lämmin, jopa helteinen, niinpä vietimme aikaa puistoissa sekä Vanadisbadetin maauimalassa. Tukholman leikkipuistoista suosittelen etenkin Vasaparkenia, Rålambshovsparkenia sekä Humlegårdenin puistoa. Tällä reissulla kävimme ensimmäistä kertaa tutustumassa Ruotsin luonnonhistorialliseen museoon (Naturhistoriska riksmuseet), jossa nuorta matkaseuralaistani puhuttelivat etenkin kivet, dinosaurukset ja ilmastoaiheinen näyttely. Museoon on ilmainen sisäänpääsy.

Matkan miinukset

Ruotsissa maksetaan lähes kaikki ostokset kortilla. On olemassa paljon paikkoja, joissa käteistä rahaa ei edes oteta vastaan. Käytännössä kuitenkin tarvitset kolikoita päästäksesi esimerkiksi useimpiin julkisiin vessoihin. Varaa siis aina mukaasi muutama 5 ja 10 kruunun kolikko vessareissuja varten!

Millaista perillä

Toukokuu on mitä parhain aika naapurimaan visiitille, kun kesä jo kolkuttelee ovella, mutta turisteja ei ole vielä liikaa. Ihastelimme kukkivia kirsikkapuita Kungsträdgårdenissa ja kauniita kukkaistutuksia ympäri kaupungin. Tarkoituksena oli ottaa rennosti ja siinä onnistuimmekin. Tukholmassa on eläväinen kahvilakulttuuri. Maukasta kahvia ja herkullista pikkupurtavaa löytyy vaativampaankin makuun.

Vinkit

Jos mahdollista, Tukholmaan ja Tukholman saaristoon kannattaa matkustaa kiivaimman turistisesongin ulkopuolella. Laivalla matkustaminen on edullisempaa arkisin. Myös suosituimpiin museoihin, kuten Vasa-museoon, joutuu jonottamaan kesällä ja viikonloppuisin, joten jos olet Tukholmassa kesäsesongin aikaan, lähde liikkeelle heti aamusta. Suosittelen tutustumaan Tukholman eri kaupunginosiin: Södermalmilla on ihan oma tunnelmansa verrattuna varakkaaseen Östermalmiin.

Hintataso

Ruotsin hintataso on Suomen luokkaa, ehkä vähän kalliimpikin. Toisaalta kuluissa voi säästää vaikkapa syömällä ulkona vain lounasaikaan ja muina aikoina ostamalla eväitä kaupasta.

Tuliaiset

Suklaata laivalta.

Menisitkö uudestaan

Kyllä.