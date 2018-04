Reissusa: Koko perhe oli vaihdossa Wilmingtonissa Yhdysvaltain itärannikolla

Minne matkustin

Matkustimme Wilmingtoniin, joka sijaitsee Yhdysvaltojen itärannikolla, Pohjois-Carolinassa.

Milloin matkustin

31.7.-15.12.2017

Matkareitti

Ajoimme ensin autolla Oulusta Kemiin, koska Oulun lentokenttä oli remontissa. Sitten lensimme Kemistä Helsinkiin, Helsingistä Lontooseen, Lontoosta Charlotteen ja Charlottesta Wilmingtoniin. Takaisin tulimme New Yorkin ja Helsingin kautta Ouluun.

Majoitus

Ensimmäiset pari yötä yövyimme hotellissa Wilmingtonissa ja loppureissun asuimme Airbnb:n kautta vuokraamassamme kerrostaloasunnossa.

Miten varasin

Reissu oli täysin omatoimimatka. Lennot varasimme Kilroyn kautta.

Milloin varasin

16.2.2017

Ketä matkusti mukana

Minä, vaimoni sekä reissun alkaessa vuoden ikäinen poikamme.

Matkakulut

Lennot maksoivat kaikilta yhteensä menopaluuna noin 2400 €. Majoitus oli noin 1000 € kuussa, mikä sisälsi vedet, sähköt, huonekalut yms.

Matkan plussat

Ilmasto Wilmingtonissa on mahtava. Elokuussa oli todella lämmintä, noin 30 astetta päivisin. Lämpimät shortsikelit jatkuivat suurin piirtein lokakuun puoliväliin asti, jonka jälkeen oli hieman viileämpää. Ihmiset ovat todella ystävällisiä ja huomaavaisia.

Matkan miinukset

Huonot puolet olivat aika lailla tiedossa jo ennen matkaa. Auto on pakollinen, koska pitkät välimatkat ja olematon julkinen liikenne tekevät liikkumisen muuten mahdottomaksi. Lisäksi rakennusten laatu on todella heikkoa, asunnossamme oli melko huono sisäilma ja ikkunoista ja ovista pääsi sadevesi sisään.

Millaista perillä

Wilmingtonissa eläminen oli rentoa. Olin itse vaihto-opiskelemassa siellä, mutta koulua oli vain parina päivänä viikossa joten vapaa-aikaa riitti. Päivisin kävimme leikkipuistossa, shoppailemassa ja kiertelemässä nähtävyyksiä. Wilmington on rantakaupunki, joten siellä oli myös hienoja ranta-alueita. Asuntomme oli hotellin vieressä ja saimme käyttää hotellin uima-allasta, joten siellä tuli myös vietettyä päivisin aikaa. Elokuussa päivisin saattoi olla hieman liiankin kuumaa, koska ilmasto on lisäksi todella kosteaa, mutta ostoskeskuksissa ja sisätiloissa muutenkin on hyvät ilmastoinnit, joten kuumuutta pääsi pakoon sisälle.

Kaupunkina Wilmington on melko pieni kaupunki, asukkaita on hieman reilu 100 000. Keskusta oli melko pieni, mutta kaupungista löytyy pari kauppakeskusta. Yliopiston johdosta kaupungissa on paljon nuoria opiskelijoita ja toinen asia mikä kaupunkiin vetää ihmisiä ovat rannat. Luonto oli monipuolista; rannan tuntumassa oli palmuja, kun taas hieman sisämaahan mentäessa tuli havumetsää vastaan.

Vinkit

Auto on ehdoton ilmeisesti joka puolella Yhdysvaltoja. Lomalaisten kannattaa vuokrata auto, koska se on melko edullista ja bensakin on todella halpaa. Pohjois-Carolinassa ollessa kannattaa ehdottomasti käydä Ashevillen seudulla ja ajaa Blue Ridge Parkwaytä pitkin. Se on autotie, joka menee pitkin Appalakkien vuoristoa. Näköalatasanteita tuli jatkuvasti ja maisemat olivat huikeat. Wilmingtonissa kannattaa käydä katsomassa kaupungin kuuluisin nähtävyys, Battleship North-Carolina, joka on toisessa maailmansodassa palvellut sotalaiva.

Hintataso

Yleisesti hinnat ovat hieman edullisempia kuin Suomessa. Vaatteet, tavarat ja ravintoloissa käynti oli hieman halvempaa. Ruokaostokset kaupasta tulivat ehkä noin saman hintaiseksi kuin Suomessa, jos haluaa syödä kohtalaisen terveellisesti. Bensa on noin kolmasosan suomen hinnoista.

Tuliaiset

Vaatteita ja leluja.

Muuta

Yliopisto Wilmingtonissa oli laadukas ja opiskelu oli mukavaa. Kampusalue oli todella hieno, koska kyseessä on yksityinen yliopisto. Opiskelijakortilla pääsi ilmaiseksi urheilukeskukseen mistä löytyi laadukas ja iso kuntosali, uima-altaat, juoksurata, koripallo/futsal-kentät sekä squashkentät. Opinnot olivat ehkä hieman vähemmän teoreettisia ja toisaalta myös helpompia kuin Suomessa.

Menisitkö uudestaan

Kyllä.