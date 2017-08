Reissusa: Jalkapatikassa Skotlannin Ylämaiden henkeäsalpaavissa maisemissa

Minne matkustin

Skotlantiin, kävelemään East Highland Way nimisen reitin (noin 130 km) Fort Williamista länsirannikolla Aviemoreen (paikkakunta Cairngorm vuorten laitamilla on kesäisin vaeltelupaikka, talvisin hiihtokeskus).

Milloin matkustin

8.-22.5.2017

Matkareitti

Lento Oulusta Helsinkiin, sieltä suora lento Edinburghiin, josta perille Fort Williamiin bussilla. Paluumatkalla Aviemoresta Invernessin kautta junalla Edinburghiin ja lentäen sama reitti kotiin.

Majoitus

Bed and Breakfast paikoissa, Edinburghissa hotellissa.

Miten varasin

Lennot varasin itse Finnairin kautta. Matkamajoitusjärjestelyt, reittikartat ja tavaroiden kuljetus Skotlannissa Gemini Walks nimisen matkatoimiston kautta.

Milloin varasin

Joulukuu 2016.

Ketä matkusti mukana

Minä ja amerikkalainen ystäväni Barb Kilkka.

Matkakulut

Majoituspaketti ja tavaroiden kuljetus perillä paikasta toiseen yms. Gemini Walksin kautta (10 yötä) noin 700 euroa (per henkilö). Kaksi yötä Invernessissa 120 euroa. Lento Oulusta Edinburghiin noin 300 euroa.

Matkan plussat

Skotlannin Ylämaa on maisemaltaan henkeäsalpaavan kaunis. Ei turistipaljouksia, tilaa, rauhaa, luontoa, sääkin jopa suosiollinen. Suomessa sateli lunta, kun me kävelimme auringonpaisteessa sopivassa parinkymmenen asteen lämmössä. Majoitukset ja aamiaiset mahtavia, ihmiset luontevan ystävällisiä. Sinällään matkailu kävellen on jotenkin rento tapa nähdä maailmaa (ja terveellinenkin vielä).

Matkan miinukset

Lentokentillä jossain määrin hitaat yhteydet, Helsingissä pelkäsin myöhästyväni koneesta. Skotlannissa en oikeastaan päässyt pettymään mihinkään.

Valitsemamme kävelyreitti oli melko uusi eikä täysin merkitty opasteilla, laajalti tehdyt hakkuut jossain määrin vaikeuttivat suunnistusta aika ajoin.

Millaista perillä

Kuten aiemmassa vastauksessa totesin, kaunista, rauhallista, mielenkiintoista.

Vinkit

Jos on kiinnostunut patikoinnista, tässä oiva vaihtoehto. Skotlannista löytyy useampia merkattuja patikkareittejä, kaikki upeissa maisemissa. Valmiiksi buukattu yöpymisvaihtoehto helpottaa, mutta toki telttailukin onnistuu. Tapasimme muutaman parin, joka yöpyi välillä teltassa. Kevät on hyvä aika, Skotlannin Ylämailla. Myöhemmin kesällä siellä sama riesa kuin meilläkin pohjoisessa eli sääsket ja ns. midges (joka lie lähinnä mäkäräisen tapainen).

Hintataso

Ruoka suunnilleen samaa tasoa, bussi- ja junahinnat samoin. Majoitukset suunnilleen samaa tasoa.

Tuliaiset

Pari kirjaa, karkkia vähän. (Lensin pelkän lentolaukun kanssa, joten painorajoitus!)

Muuta

Mahtava, rentouttava matka.

Menisitkö uudestaan

Kyllä.