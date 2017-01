Reissusa: Havaijilla riittää kaksi viikkoa

Minne matkustin

Havaiji. Viikko Mauin saarella Kahuluin kaupungissa ja viikko Oahun saarella Honolulun kaupungissa.

Milloin matkustin

15.11.2016-2.12.2016

Matkareitti

Lento. Oulu-Helsinki-Tukholma-Lontoo-Vancouver-Maui-Oahu-Maui-Seattle-Lontoo-Tukholma-Helsinki-Oulu.

Majoitus

15.11. Tukholmassa Jumbo Stay hotelli, Boeing 747 moottorissa :D 16.11.- 21.11. The Tiki Hale Hostel, Kahului, Maui.

21.11.-28.11. Waikiki Beachside Hostel, Honolulu. 28.11.-30.11. The Tiki Hale Hostel, Kahului, Maui.

Miten varasin

Facebookin Lentodiilit-ryhmästä löysin edullisen 532€ meno-paluumatkan Tukholmasta Hawajille ja se oli niin halpa että oli pakko lähteä :D Loput lennot Skyscannerin kautta. Majoitukset Booking.comin kautta.

Milloin varasin

29.6.2016

Ketä matkusti mukana

Minä matkustin yksin. Moni olisi halunnut lähteä mukaan, mutta joilla oli rahaa ei ollut aikaa ja joilla oli aikaa ei ollut rahaa :D

Matkakulut

Lennot Tukholma-Maui-Tukholma 532 € British Airways/Alaska Airlines. Honolulu, Oahu-Maui-Oahu $124 Island Air. Oulu-Tukholma 92€ Norwegian. Tukholma-Oulu 163€ Finnair.

Majoitukset 15.11. Tukholmassa Jumbo Stay hotelli, Boeing 747 moottorissa :D 70 €. 16.11.- 21.11. The Tiki Hale Hostel, Kahului, Maui $220. 21.11.-28.11. Waikiki Beachside Hostel, Honolulu $240. 28.11.-30.11. The Tiki Hale Hostel, Kahului, Maui $88.

Matkan plussat

Oli hieno kokemus nähdä livenä monien haave Havaiji ja Pearl Harbour. Muutama kaunis paikka ja upea näköalapaikka.

Matkan miinukset

Pitkä lentomatka. Ei ollut erikoinen paikka. Hirveästi japanilais- ja kiinalaisturisteja. Kallis.

Millaista perillä

Ihan perinteiset turismisaaret. Aika vähän alkuperäistä. Aika rento Hang Loose -meno oli joka paikassa. Maui oli rauhallinen häämatkailijoiden saari. Oahun saari ja varsinkin Honolulun kaupunki oli ostos- ja bailupaikka. Molemmat saaret tuli vuokra-autolla kierrettyä. Paljon surffareita ja vesiputouksia.

Vinkit

Kiertäkää useampi saari ja vuokratkaa auto jo kentältä. Näkee enemmän ja autoilu on edullista. Asukaa hostellissa, niin tutustuu helposti muunmaalaisiin matkailijoihin, joilla on rento asenne. Ja hostellit on tosi edullisia! Viikko maksaa saman verran kuin yksi yö hotellissa.

Hintataso

Kalliimpi kuin Suomessa.

Tuliaiset

Kuten kaikista muistakin paikoista tarran lentolaukkuun ja pinssin kotona olevaan tauluun :D

Menisitkö uudestaan

Ei.