Reissusa: Etelä-Korean Soul on länsimaistunut ja moderni kaupunki

Minne matkustin

Etelä-Korea, Soul.

Milloin matkustin

4.-11.7.2017.

Matkareitti

Lento Hki-Soul-Hki.

Majoitus

Hotelli Four Points by Sheraton Namsan Seoul.

Miten varasin

Omatoimimatka, lento suoraan Finnairin sivuilta, hotelli Trivagon kautta.

Milloin varasin

20.6.2017

Ketä matkusti mukana

Olin matkassa yksin.

Matkakulut

Lento 880 euroa, hotelli 690 euroa.

Matkan plussat

Soul on eläväinen ja moderni kaupunki, josta löytyy paljon nähtävää. Ruoka on erinomaista ja erilaisia ruokapaikkoja löytyy joka nurkan takaa. Monet suuret nähtävyydet (puistot, temppelit, museot) ovat ilmaisia tai sisäänpääsymaksu on nimellinen. Soulin metro toimii moitteetta ja helppo käyttää useista linjoista huolimatta. Mielenkiintoisia kohteita ovat muun muassa vuoden 1988 Soulin Olympiapuisto, N Seoul Tower, Cheonggyecheon Stream sekä Koreoiden sotaan keskittyvä sotamuseo.

Matkan miinukset

Soul oli yllättäin länsimaalaisempi kuin alunperin kuvittelin. Kävin vuotta aikaisemmin Tokiossa, joten oletin Soulin olevan jokseenkin samantyyppinen, Tokio ja Japani ylipäätään kun ovat kuin toiselta planeetalta. Tokioon verrattuna Soul on myös likaisempi ja meluisampi ja koettavaa ei ole läheskään niin paljon kuin Tokiossa. Hintataso oli myös melko korkea.

Millaista perillä

Säät vaihtelivat suuresti viikon aikana, alussa pari päivää oli erittäin kuumaa ja kosteaa lämpötilan ollessa 30-35 asteen välillä. Onneksi hotellissa oli hyvin toimiva ilmastointi. Seuraavat pari päivää oli pilvistä, jolloin liikkuminenkin oli huomattavasti mukavampaa lämpötilan ja kosteuden hieman laskiessa. Pari viimeistä päivää sitten satoikin melko kokoaikaisesti.

Kaupunki on todella suuri ja käsittää monia eri keskuksia jonne pääsee parhaiten metrolla. Takseilla tai busseilla liikkuminen on huomattavasti hitaampaa. Korealaiset ovat todella ystävällistä kansaa ja osaavat englantia melko hyvin (paremmin kuin esimerkiksi japanilaiset).

Vinkit

Hotelli kannattaa varata jonkin suuren metroaseman lähettyviltä. Kesäkuukausina sade ja ukkonen saattavat kiusata kokonaisen päivänkin ajan, joten kannattaa suunnitella myös sisätiloissa olevia retkikohteita.

Hintataso

Hintataso on melko sama kuin Suomessa. Ravintoloissa ruoka on hieman halvempaa, elektroniikka ehkä myös.

Tuliaiset

Paikallisia mausteita ja makeisia.

Menisitkö uudestaan

Kyllä.