Reissusa: Ei pulaa kauniista maisemista Kroatian Pulassa

- Sattumalta törmäsimme rannalle, jossa oli yksityisen persoonallinen asumus, mutta piha-alueet olivat kaikkien käytössä ja siellä oli muun muassa kahvila. Omistaja kertoi tehneensä portaat itse. Uskalsimme käydä ylittämässä riippusillan, mutta kuitenkin hyppäsimme kalliolta mereen, Sanna Rintelä kertoo. KUVA: Sanna Rintelä / Lukijan kuva

Minne matkustin:

Pula, kaupunki Istrian niemimaan eteläkärjessä Kroatiassa. Asukasluku noin 57 000.

Milloin matkustin:

2.-9.6.2018.

Matkareitti:

Omalla autolla Oulusta Helsinkiin ja takaisin. Lentokoneella Helsingistä suora lento Pulaan ja takaisin.

Majoitus:

Vuokrasimme netistä 14 hengen villan. Villa oli tosi hyvin varusteltu ja aika uusi. Ulkona iso uima-allas, grillauspaikka ja poreamme. Villa oli siisti ja tilava.

Miten varasin:

Yksi henkilö seurueestamme varasi majoituksen ja vinkkasi lennoista netissä. Jokainen osti omat Norwegianin lennot netin kautta.

Milloin varasin:

Marraskuussa 2017.

Ketä matkusti mukana:

Viisi pariskuntaa, osa eri paikkakunnalta.

Matkakulut:

Majoitus yhdeltä hengeltä 183 €, lennot Helsinki-Pula-Helsinki 316 € per henkilö sekä bensat Oulu-Helsinki-Oulu ja autopaikka viikoksi Airparkista noin 60€.

Matkan plussat:

Kroatia on siisti ja turvallinen maa. Ihmiset ovat ystävällisiä, vieraanvaraisia ja puhuvat englantia. Liikenne samanlaista kuin Oulussa eli uskaltaa hyvin ajaa autoa. Ruoka on hyvää, kalat ja merenelävät suosittua ruokaa. Hanavettä voi juoda. Netti toimi hyvin. Kauniit rannat ja maisemat. Monenlaista tekemistä, kuten muun muassa karting-autoilua, veneristeilyjä lähisaarille ja hyvin varusteltuja uimarantoja - shoppailua unohtamatta. Vesi tosi kirkasta ja snorklaukseen sopivaa. Lentomatka Helsingistä on sopivan lyhyt, noin kolme tuntia. Lentokoneessa olikin paljon lapsiperheitä.

Matkan miinukset:

Palvelu ravintoloissa oli välillä hidasta. Saattoi johtua isosta seurueestamme. Jos tykkää hiekkarannoista, niitä ei oikein ole, vaan rannat ovat kivisiä.

Millaista perillä:

Kaikki toimi hyvin ja saimme nauttia hyvästä säästä, herkullisesta ruoasta ja kauniista maisemista. Vuokrasimme kaksi henkilöautoa, joilla kuljimme lähialueilla ja keskustassa. Kroatia on siisti maa ja turvallisen oloinen.

Vinkit:

Alkukesä on hyvä aika matkustaa koska sää ei ole vielä liian kuuma suomalaiselle, eikä turisteja ole paljon. Jos majoittuu villassa, on paljon hyviä ruokakauppoja joista ostaa ruokatarvikkeet. Kannattaa vuokrata auto, tiet ovat hyväkuntoiset ja liikenne turvallista.

Hintataso:

Ruokailu ja juomat edullisempia kuin Suomessa. Vaatteet ja kengät hieman edullisempia. Bensiini Suomen hintatasoa.

Tuliaiset:

Vaatteita, kenkiä ja karkkia.

Menisitko uudestaan

Kyllä.

