Reissusa: Ecuadoria ristiin rastiin

Minne matkustin

Ecuador - Guayaquil, Jipijapa, Puerto Lopez, Latacunga, Quito, Baños, Cuenca, Loja, Vilcabamba, Cuenca.

Milloin matkustin

2.10.-3.11.2016

Matkareitti

Lensimme Kuubasta Guayaquiliin 2.10., jonka jälkeen matkustimme vain busseilla. Ecuadorin bussiverkosto on todella kattava ja liput ovat halpoja.

Majoitus

Hostelli ja Couchsurfing kaverin luona.

Miten varasin

Varasimme netissä lennon Kuubasta Ecuadoriin, Guayaquiliin. Maahan saavuttua suunnittelimme reissua päivä ja kaupunki kerrallaan. Matkasimme bussilla ja ostimme liput asemalta ennen lähtöä.

Milloin varasin

29.8.2016

Ketä matkusti mukana

Sisarukset Iida ja Fanni Moilanen.

Matkakulut

Lento: Kuuba-Ecuador 287 euroa.

Majoitus: hostellissa jaetussa huoneessa 6-10 dollaria/yö/hlö.

Bussi: halpaa. Noin 12 tunnin matka 15 dollaria.

Ruoka: 2-3,5 dollaria/annos paikallisissa ravintoloissa, jotka tarjoavat "menu del dia". Siihen sisältyy alkukeitto, pääruoka ja mehu.

Matkan plussat

Kuuban jälkeen Ecuadoriin saapuminen oli pieni shokki, koska kaikki oli niin erilaista. Kaupunkikuvassa näkyi mainoksia, kaupoissa on paljon tavaraa ja yleisesti elintaso on paljon korkeampi ja kaikkea on saatavilla. Ruokakulttuuri on paljon rikkaampi ja mausteita ja erilaisia raaka-aineita käytetään enemmän. Ecuador on todella kaunis ja monipuolinen ja siellä on yksi maailman rikkaimmista biodiversiteeteistä. Andien vuoristo kulkee maan keskellä, jonka toisella puolella on Tyyni valtameri ja toisella Amazonin sademetsä. Mieleenpainuvinta olivat Cajasin luonnonpuisto 30 minuutin päässä Cuencasta ja Casa del arbol Bañosissa.

Matkan miinukset

Ecuadorin hintataso on kalliimpi naapurimaihin verrattuna. Erityisesti ilta-/yöaikaan liikkuessa tulee olla varovainen. Muuten Ecuadorista on vaikea sanoa mitään negatiivista, ja voisimme muuttaa asumaan Cuencaan.

Millaista perillä

Ecuador on luonnoltaan hyvin monipuolinen, joten myös kaupungit eroavat paljon toisistaan. Guayaquil on kiireinen suurkaupunki ja bisneskeskittymä, kun taas Latacunga on rauhallinen ja pieni vuoristokaupunki tulivuori Cotopaxin kupeessa. Baños tunnetaan porttina Amazonille ja on reppureissaajien suosiossa kuumien lähteiden ja monien aktiviteettien vuoksi. Quitossa ja Cuencassa ovat kauniit kolonialistiseen tyyliin rakennetut vanhat kaupungit, jotka ovat kulttuurielämän keskuksia. Rantaelämää vietimme Puerto Lopezissa, joka on pieni kylä bilekaupunkina tunnetun Montanitan vieressä.

Vinkit

Mene Cuencaan! Vietimme Cuencassa yhteensä 12 päivää ja saimme elinikäisiä ystäviä. Kaupunki on turvallinen, kiinnostava ja nuorison suosiossa oleva kulttuurikeskittymä, joten siellä tapahtuu paljon.

Varaudu suuriin korkeuseroihin maan sisällä. Quito on yksi maailman korkeimmalla sijaitsevista pääkaupungeista, joten sinne saavuttaessa vuoristotaudin riski on mahdollinen.

Ecuadorin rahayksikkö on US dollari. Kannattaa varata mukaan pieniä seteleitä, koska vaihtorahaa on hankala saada suurista seteleistä.

Osaa edes muutama sana espanjaa, sillä se helpottaa matkustamista, mutta älä jätä lähtemättä Ecuadoriin vaikka et osaisikaan.

Otsonikerros Ecuadorin yläpuolella on hyvin ohut, joten UV säteily on voimakasta.

Hintataso

Halvempi kuin Suomi. Majoitus, matkustaminen ja ruoka ovat halpaa, mutta Etelä-Amerikan hintatasolla kallista.

Tuliaiset

Fanni osti lämpimän alpakan villasta kudotun paidan. Ostimme myös korvakoruja, punottuja käsikoruja, luonnonkosmetiikkaa ja yhden dollarin kirpputorilöytöjä.

Muuta

Ecuador yllätti kaikin puolin positiivisesti. Mukava maa matkustaa, koska kaikki on helppoa ja ihmiset ovat auttavaisia. Luonto ja maisevat ovat upeita ja ilmasto on miellyttävä. Yhden päivän aikana voit matkustaa rannalta jylhään vuoristoon tai jopa Amazonian viidakkoon.

Menisitkö uudestaan

Kyllä.