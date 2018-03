Reissusa: Chefchaouenin medina on Marokon sininen helmi – "Kiehtovaa kuljeskella kapeita kujia pitkin"

Minne matkustin

Matkustimme Marokossa Casablancasta Chefchaouenin kaupunkiin pohjoisessa. Chefchaouen tunnetaan sinisiksi maalatuista taloistaan, eikä se ole suotta niittänyt mainetta Marokon sinisenä helmenä.

Milloin matkustin

23.-25.12.2017

Matkareitti

Matkustimme bussilla Casablancasta Chefchaoueniin ja takaisin CTM-yhtiön bussilla, joka liikennöi pikavuoroa kaupunkien välillä. 5 tunnin matkalla pysähdyttiin vain Rabatissa noutamassa lisää matkustajia ja Souk al Arbaan kaupungissa vessa- ja ruokatauolla. Paluumatkalla pikavuoro olikin täyteen buukattu emmekä olleet lippuja etukäteen netistä varanneet. Onneksi toinen bussiyhtiö kuljetti meidät Ouzzaneen, josta jatkoimme bussilla Casablancaan.

Majoitus

Olimme varanneet Hostelworld-sivuston kautta hostellin Chefchaouenin medinasta eli vanhasta kaupungista. Aikaisemmilta Marokon reissuilta kokemukset hostelleista olivat erittäin positiiviset.

Miten varasin

Chefchaouenin matkaa varten varasimme vain hostellin etukäteen. Marokkon lennot ostimme Norwegianilta Oulusta Helsingin kautta Marrakechiin.

Milloin varasin

Chefchaouenin hostellin varasin 6.12.2017, mutta Marokon lennot jo kesäkuussa 2017.

Ketä matkusti mukana

Matkustimme kahdestaan mieheni kanssa.

Matkakulut

Majoitus hostellin kahden hengen huoneessa, jossa oli oma kylpyhuone, maksoi 35 €/yö. Marokon lennot maksoivat n. 410 €/hlö. Bussimatka pikavuorolla maksoi 15 €/hlö Casablancasta Chefchaoueniin. Paluumatkan bussi Chechaouenista Ouzzaneen maksoi 2,5 €/hlö ja Ouzzanesta Casablancaan 12 €/hlö.

Matkan plussat

Chefchaouenin siniseksi maalattu medina on tunnelmallinen ja kaunis. Medina voi aluksi vaikuttaa sokkeloiselta, mutta sen rakenteen oppii hahmottamaan nopeasti ja keskeiset paikat löytää helposti. Koska medina on itsessään tärkeä turistinähtävyys, on sen yhteydessä kaikki tarvittavat palvelut kuten ravintolat, pankkiautomaatit, elintarvikekioskit ja matkamuistomyymälät. Turismista huolimatta medina on vaikuttava.

20 minuutin automatkan päässä Chefchaouenista sijaitsee Akchourin vesiputoukset, jossa voi patikoida Rifin vuoriston raikkaassa ilmassa ja nauttia jylhistä maisemista. Patikoinnin jälkeen nautimme vielä ulkoilmaravintolassa tajinen (marokkolainen savipadassa haudutettu ruoka). Akchouriin pääsee taksilla, joka maksaa n. 2,5 €.

Matkan miinukset

Netistä varaamamme hostelli oli pettymys; suihkun boileria sai olla koko ajan korjaamassa, Wifi toimi vain alakerrassa, WC:ssä haisi viemäri ja kaiken lisäksi oli kylmä. Onneksi päiväsaikaan riitti tekemistä, eikä hostellissa tarvinnut käydä kuin nukkumassa.

Millaista perillä

Päivällä lämpötila oli miellyttävä + 18 astetta, illalla viileni ja lämpötila putosi yöllä noin +5 asteeseen. Kuvauksellisessa medinassa oli kiehtovaa kuljeskella pieniä kapeita kujia pitkin ja löytää toinen toistaan upeampia taloja, ovia ja katunäkymiä. Chefchaouenin medinassa kierrellessä ei ihmetytä, miksi erityisesti aasialaiset suuntaavat sinne häämatkalle. Koska Chefchaouenin kaupunki on vuoren rinteessä kulkemista ylös ja alas tuli runsaasti.

Akchourissa turisteja oli vähän ja paikka oli paikallisten suosima luontokohde. Karut vuorenrinteet ja smaragdin vihreä joki olivat mykistävän kauniit. Liikunnasta ja luonnosta nauttivalle matkailijalle Akchour on ehdottomasti vierailun arvoinen. Taksimatkalla Akchouriin saimme hämmästellä vuoristossa perinteiseen tapaan asuvien ihmisten elämää; erityisesti naisia näkyi jyrkillä vuoren rinteillä kantamassa valtavia risukuormia.

Vinkit

Hostellimajoituksia varatessa Marokossa on hyvä tarkistaa sivustoista muiden kävijöiden kommentit ja arviot, sillä myös hyvälaatuisia ja edullisia vaihtoehtoja on olemassa. Akchourissa on hyvä olla patikointiin soveltuvat kengät, sillä kapeat polut vuorenrinteellä ovat paikoin vaikeakulkuisia. Vuoristossa sijaitsevat Chefchaouen ja Akchour ovat matkapahoinvoinnista kärsivälle haasteellinen kohde. Talvitakki ja -kengät eivät olleet illalla ja aamulla yhtään liikaa. Päivällä kevyellä takilla ja lenkkareilla pärjäsi kyllä hyvin.

Hintataso

Marokko on Suomea edullisempi. Esimerkiksi ravintolassa kahdelle hengelle saa täyttävän aterian noin 10 eurolla. 1,5 litran vesipullon saa 50 sentillä.

Tuliaiset

Emme ostaneet tuliaisiksi muuta kuin jääkaappimagneetteja, koska tuliaisostokset hoidimme muualla. Ei sen puoleen, ettei tarjontaa olisi ollut.

Menisitkö uudestaan

Kyllä.