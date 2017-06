Minne matkustin

Indonesiaan, Balillle.

Milloin matkustin

15.3.–2.4.2017.

Matkareitti

Lensin välit Oulu–Helsinki–Hamad–Denpasar, josta autolla Ubudiin. Sama reitti takaisin.

Majoitus

Majoituin ystävien luokse.

Miten varasin

Varasin matkan netistä, Skyscannerillä.

Milloin varasin

5.3.2017

Ketä matkusti mukana

Matkustin yksin.

Matkakulut

Lennot saa edullisesti jos päivillä ja koneenvaihdoilla ei ole niin väliä. Lennot 1275 € ja eläminen 160 €.

Matkan plussat

Balilla on aina lämmintä, keskilämpötila on noin +27 astetta. Nähtävää on runsaasti ja ihmiset ovat ystävällisiä.

Matkan miinukset

Australialaisia turisteja on paljon, koska sieltä on useita neljän tunnin lentoja päivittäin. Rupiat ovat yksiköltään suuria, 1 € = 69.9060 rupiaa. Liikenneruuhkat ovat valtaisia. Kesyjä apinoita on paljon ja ne voivat joskus olla liiankin tuttavallisia.

Millaista perillä

Ubud on varsinkin "hippien" suosima kaupunki, jossa harrastetaan taiteita, joogaa ja kulttuuria. Siellä on helppo olla ja tulla toimeen kaikkien kanssa. Ubudissa saa vyöhyke- ja aromiterapiaa maailman parhaissa kylpylöissä. Kaupunki on myös museoiden ja gallerioiden aarreaitta. Gunung Kawin temppelialue on näkemisen arvoinen.

Vinkit

Balilla on useita toiminnassa olevia tulivuoria, Mont Baturin retki oli unohtumaton. Bali tarjoaa kaikille aisteille jotain ja kannattaakin pysähtyä ja nauttia kaikesta täysin siemauksin. Hanavesi on juomakelvotonta, joten kuumuuden takia pitää varata pullovettä aina mukaan. Otsalampulla on myös käyttöä, koska katuvaloja ei ole kaikkialla.

Hintataso

Hintataso on noin puolet Suomen hinnoista. Esimerkiksi skootterin saa neljällä eurolla vuorokaudeksi ja ravintoloissa syö hyvin vitosella. Blanco-museossa vietät päivän eurolla ja moneen paikkaan pääset myös ilmaiseksi. Turistipaikoissa on kalliimpaa.

Tuliaiset

Ostin puisia koruja, nahkalompakoita ja käsinkirjailtuja rannekkeita sekä tuliaisiksi että itselleni. Ogoh Ogoh nukkeparin ostin myös suojelemaan kotiani.

Muuta

Balilla voi harrastaa kaikkea surffaamisesta vuoristokiipeilyyn tai olla tekemättä mitään ja nauttia väreistä, makuelämyksistä ja kulttuurista, hemmotella itseään kylpylöissä ja etsiä mielenrauhaa temppeleistä.

Menisitkö uudestaan

Kyllä.