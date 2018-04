Reissusa: Arkkitehtuuria ja aurinkotunteja Australiassa

Minne matkustin

Australia, Sydney (Woolloomooloo).

Milloin matkustin

16.11.–1.12.2017 (Sydney 4 yötä).

Matkareitti

Lennot: Oulu-Helsinki-Singapore-Sydney.

Majoitus

Airbnb.

Miten varasin

Omatoimimatka; Lentoyhtiöiden Finnairin ja British Airwaysin sivustolta sekä Aribnb nettisivulta.

Milloin varasin

Finnairin lennot 7.5.2017, British Airwaysin lennot 19.8.2017 ja majoituksen 21.8.2017.

Ketä matkusti mukana

Matkustin yksin.

Matkakulut

Lennot 691 € ja majoitus Sydneyn osalta 281 €.

Matkanplussat

Sydneyn kaupungissa on loistavan toimiva julkinen liikenne. Suurkaupunki Sydney (lähes 5 milj. asukasta) on rento ja hyväntuulinen. Ainutlaatuinen metropoli, josta löytyvät suuret puistot ja korkeat talot sekä oman karaktäärinsä omaavat esikaupunkialueet.

Matkan miinukset

Bondin rannalla ollessani sattui matkan ainoa pilvinen päivä. Sydneyyn on pitkä matka.

Millaista perillä

Marraskuu Australiassa on mainiota aikaa, lämpötila on hellerajan pinnassa, mutta ei ole tukalan kuumaa. Aurinkotunteja on riittävästi. Luonto on ja luonnonvaraiset eläimet ovat todella erilaisia.

Vinkit

Sydneyn vierailun yhteyteen kannatta liittää 2 tunnin junamatka Blue Mountains kansallispuistoon. Suosittelen Katoomban kaupunkia, josta pääsee vaivattomasti kuuluisimpien luonnonnähtävyyksien äärelle esimerkiksi Three Sistersiin. Sydneyn eläintarhaan eli Taronga Zoo on mielenkiintoinen kohde erilaisten eläinlajien vuoksi.

Hintataso

Julkinen liikenne oli halpaa käytettäessä Opal matkakorttia, metrossa 4-5 pysäkinväliä noin 1,50 €. Lautat ovat kalliimpia noin 4 € matka. Yleinen hintataso oli noin 20 % halvempi kuin Suomessa.

Tuliaiset

Bumerangin ja didgeridoon sekä aboriginaalien tekemiä käsitöitä. Muutaman jääkaappimagneetin ja Ryhmä Hau tuotteita.

Muuta

Opastettu arkkitehtuurikierros Sydneyn oopperatalossa maksaa 27,50 €.

Menisitkö uudestaan

Kyllä.