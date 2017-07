Reissusa: Alaskan villi luonto hurmaa tasamaan tallaajan

Minne matkustin

Yhdysvaltoihin Alaskan osavaltioon Anchoragen kaupunkiin.

Milloin matkustin

7.-27.6.2017.

Matkareitti

Lentokoneella Kemistä Helsinkiin (Oulun kentän remontin vuoksi), jonka jälkeen lennot Helsingistä Keflavikin (Islanti) kautta Alaskaan Anchorageen. Lentoaika Helsingistä Anchorageen Islannin kautta vaihtoineen noin 11 tuntia (nopeampi kuin vanha pikajuna Helsingistä Rovaniemelle).

Majoitus

Siskon luona omakotitalossa Anchoragen esikaupunki alueella Eagle Riverissä. Sisko asunut Alaskassa 9 vuotta perheensä kanssa.

Miten varasin

Lennot Anchorageen Iceland Airin nettisivuilta, Kemi - Helsinki - Kemi - lennot Halvatlennot.fi nettisivustolta.

Milloin varasin

Joulukuussa 2016.

Ketä matkusti mukana

Kolmen hengen seurue, johon kuuluivat minä, tätini Helena Lehtosaari ja äitini Tuula Kukkonen.

Matkakulut

Lennot Helsinki - Anchorage - Helsinki 1100 euroa, Lennot Kemi - Helsinki - Kemi 58 euroa ja dieselit Kemin kentälle ja takaisin noin 12 euroa. Yhteensä matkoihin meni hieman alle 1200 euroa.

Matkan plussat

Tälläkin kertaa matkassa parasta oli määränpää eli Alaska, oman siskon ja hänen perheensä näkeminen. Siskoa näkee nykyään 1-2 kertaa vuodessa pitkän välimatkan vuoksi. Pitkät juoksulenkit vuoristomaisemissa on myös hienoa vaihtelua Oulun tasamaastoihin. Oli myös hienoa viettää juhannusta paikallisella Suomi-klubilla, joka koostuu Alaskaan muuttaneista suomalaisista ja kuulla heidän tarinoitaan siitä, miten he ovat Alaskaan kulkeutuneet. Myös muu matkaseurue tätini ja äitini ansaitsevat kehut matkasta.

Matkan miinukset

Alaska ei ole kertaakaan pettänyt seitsemän matkakerran aikana, jotka sinne olen saanut matkustaa. Eihän lentokoneessa pitkään istuminen ole koskaan herkkua, mutta jokainen reissu on ollut vaivansa arvoinen.

Millaista perillä

Ilmasto Alaskassa on hyvin Suomen kaltainen, koska Alaska sijaitsee samoilla leveyspiireillä Suomen kanssa. Kelit olivat tällä kertaa hieman koleat, toki muutama lämminkin päivä onneksi mahtui mukaan. Ihmiset ovat Alaskassa kohteliaita turisteja kohtaan ja ovat erityisen kiinnostuneita, mikä saa ihmisen Suomesta matkustamaan Alaskaan. Kieltä ja maisemia lukuunottamatta Alaska on kuin kotona Suomessa olisi.

Vinkit

Luonto Alaskassa on jotain sellaista, joka täytyy jokaisen itse kokea. Kuvat eivät tee oikeutta vuorille ja jäätiköille. Etenkin vuorten, veden ja jäätiköiden muodostama värien kontrasti on upea elämys. Alaska on myös kalastuksen luvattu maa, joten jos olet kalamies/nainen niin kannattaa suunnata joelle kokeilemaan kalaonnea. Karhujen ja hirvien läsnäolo Alaskassa on jokapäiväistä, joten erityisesti luonnossa liikkueessa villieläimet tulee ottaa huomioon jatkuvasti.

Hintataso

Hinnat kaupoissa noin 80 prosenttia Suomen hinnoista. Ravintoloissa syöminen on selvästi Suomea edullisempaa. Ravintoloissa ruuan ja juomien lisäksi laskuun tulee tippi, joka vaihtelee seurueen koosta riippuen 10-18 prosenttia laskun loppusummasta.

Tuliaiset

Paikallisia vaatteita ja Starbucksin Alaska - keräilymukeja.

Muuta

Jos saat joskus mahdollisuuden matkustaa Alaskaan, niin tee se. Se on kaiken rahan ja vaivan arvoinen.

Menisitkö uudestaan

Kyllä.