Reissusa: Aavikoitten, rantojen ja kosmopoliittien Australiaan pitää palata

Minne matkustin

Matkustin Australiaan Perthiin, joka on Länsi-Australian osavaltion pääkaupunki.

Milloin matkustin

1.-28.01.2017

Matkareitti

Matkustin lentokoneella Oulusta Helsinkiin ja sieltä Istanbulin kautta Singaporeen ja lopulta Perthiin. Takaisin tulin Thaimaa/Bankokin kautta Helsinkiin ja Ouluun.

Majoitus

Asuin reppumatkaajien suosimassa Fremantlessa, joka on noin 15 minuutin päässä Perthin keskustasta. Fremantlessa majoituin asuntoon, jossa asui myös saksalainen pariskunta.

Miten varasin

Lennot varasi netin kautta Sky Scanneristä ja perillä seurasin bloggaajien reittejä

Milloin varasin

Reissun varasin itselleni joululahjaksi 24.12.2016.

Ketä matkusti mukana

Matkustin yksin vaikka piti mennä kaksin :)

Matkakulut

Lennot maksoivat edestakaisin 1430€, juna Fremantleen 8€ ja asuminen 350€/kk. Matkojen aikana yöpymiset maksoivat 140€.

Matkan plussat

Vaikka matkustaminen oli rasittavaa ja työlästä, niin perillä se unohtui. Uusia kokemuksia ja ystäviä sai matkan aikana niin paljon, että olen lähdössä sinne uudelleen.

Matkan miinukset

Välimatkat ovat hurjia. Täytyy olla aikaa ja hermoja kohdata ihan mitä vain. Pitää nukkua kentillä, sopeutua aikaeroihin ja hygieniasta on tingittävä.

Millaista perillä

Australia on kiehtova, monipuolinen ja upea maa. Vaikka minulla ei ollut mahdollisuutta tutustua kuin länsirannikkoon, niin sydämeni jäi Australiaan.

Vinkit

Australia on aavikoitten, rantojen ja kosmopoliittien maa. Lämpimintä siellä on joulu-tammikuussa, noin 22 astetta. Juna- ja linjautopasseilla pääse matkustamaan kätevästi yhdellä lipulla. Hankin netistä ilmaisen Working Holiday -viisumin, joka on on tarkoitettu 18-30 -vuotiaille, ja se mahdollistaa 12 kuukauden oleskelun Australiassa ja lyhytaikaisen työskentelyn maassa.

Hintataso

Hintataso elintarvikkeissa, ravintoloissa ja hotelleissa on vain hieman Suomen tasoa halvempi. Mutta jos tyytyy vähään ja etsii edullista, niin Australiassa voi elää todella vähällä rahalla. Hedelmät erityisesti ovat edullisia, mutta esimerkiksi pullotettu vesi maksaa kaksinkertaisesti sen mitä Suomessa.

Tuliaiset

Ikuisia ystäviä ja kaipuun palata takaisin.

Muuta

Australia on suhteellisen turvallinen maa. Liikkuminen on helppoa ja suositeltavaa. Kuukaudessa ehdin tutustua vain murto-osaan koska välimatkat ovat pitkiä. Näkemättä jäi Sidney, Melbourne ja paljon muuta. Pääsin kuitenkin purjelentämään Gunderdinissa ja santasurffaamaan Hydenissa kaiken muun kokemani lisäksi.

Menisitkö uudestaan

Kyllä.