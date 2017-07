Qstockin turvallisuuspäällikkö vanhemmille: Hakekaa lapsenne kotiin illan päätteeksi

Turvallisuuspäällikkö Kimmo Koiviston mukaan perjantaina alkava Qstock on hyvän mielen tapahtuma ja sellaisena hän haluaa sen myös säilyttää. Koivisto tietää kokemuksesta, että iso yleisötapahtuma aiheuttaa aina ylimääräistä levottomuutta myös kaupungilla.

– Muistuttaisin vanhempia, että hakekaa lapsenne kotiin illan päätyttyä, Kimmo Koivisto vetoaa.

Hän myös muistuttaa festivaalikävijöitä pitämään huolta omasta ja läheisten turvallisuudesta.

– Liika alkoholin nauttiminen on yleisin syy siihen, että turvamiehet puuttuvat tilanteeseen. Olisi hyvä pitää mielessä, että Qstock on myös alaikäisille sallittu festivaali, joten yritettäisiin aikuisina käyttäytyä sen mukaisesti.

Yhteistyötä viranomaisten kanssa tekevä Kimmo Koivisto on listannut ennakkoon tapahtuman suurimmat uhkakuvat.

– Mitä tahansa voi tapahtua, sen olemme maailmalta nähneet. Suurin uhka on kuitenkin vuodesta toiseen sama, ja se on sää. Myrsky voi aiheuttaa vahinkoja ja jopa alueen evakuoinnin. Onneksi sitä pystytään nykyään jo melko hyvin ennustamaan. Meillä on suora yhteys säävalvontakeskuksiin.

Uudistettu Kuusisaari parantaa Qstockin turvallisuutta.

– Nyt alue on väljempi ja kulkureitit voidaan rakentaa turvallisuusnäkökohdat edellä. Se on tietysti suuri etu.

Alueen uudistamisen myötä Kuusisaari on ehdottomasti yksi Suomen hienoimmista tapahtumanjärjestämispaikoista, Koivisto hehkuttaa.

