Qstockin luottomimmi Katja Koskinen vastaa artistien kuljetuksista

Entinen pankinjohtaja, oululainen Katja Koskinen on Qstockin luottomimmi. Hän vastaa festarin artistikuljetuksista.

Koskinen kertoo kännykän pirisevän ja sähköpostin täyttyvän useasti festareiden lähestyessä. Tilanne on kuitenkin hänen omien sanojensa mukaan nautinnollinen. Etenkin jos toisessa päässä odottaa vieraskielinen ihminen.

– Minulle kielet ja kansainvälisyys ovat aina olleet tärkeitä asioita. Lähdin vuosia sitten vip-emännäksi sen takia, että saisin hyödyntää paremmin kielitaitoani. Se jäi pankissa liian vähälle.

Artistien kuljettajana Koskinen näki ja kuuli luonnollisesti paljon. Osana rautaista ammattitaitoa on ehdoton vaitiolovelvollisuus ja työrauhan antaminen artistille. Selfieitä ja nimmareita ei pyydetä vaikka vieressä istuisi maailmanluokan tähti.

– Eihän se antaisi hyvää kuvaa meidän tapahtumasta, jos alkaisin ruinata kuvia artistilta. Jutut leviäisivät nopeasti, sillä musiikkipiirit ovat todella pienet, Koskinen kertoo.

Artistit pitääkin Koskisen mukaan nähdä työtovereina, joita autetaan parhaimman mukaan hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Ymmärrystä löytyy esiintyjien toiveille ja vaatimuksille.

Keskellä festarihälinää onkin metsästetty aina oikeanlaista kahvimyllyä tai tietyntyyppistä suklaakakkua.

– Minusta on ihan ymmärrettävää, että isoilla nimillä on vaatimuksia. He ovat sen ansainneet kovalla työllään. Pyrimme niitä sitten täyttämään parhaamme mukaan. Pitää silti muistaa, että kaikki artistit ovat meille yhtä tärkeitä.

