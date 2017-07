Pulloja keräävä oululainen Heikki Alakiuttu on torinrannan positiivisin mies

Oululaisen Heikki Alakiutun lähtiessä viikonloppuna torille keräilemään pulloja ja tölkkejä, tulee tuttuja ihmisiä vastaan paljon. Eikä ihme! Alakiuttu kertoo pyörivänsä torialueella aina viikonloppuisin sekä mahdollisuuksien mukaan arki-iltaisin.

Alakiutusta näkee välittömästi, että liikkeellä ei olla pelkästään rahan takia. Palautuspullojen kerääminen on oiva tapa pysyä liikkeellä ja tutustua erilaisiin ihmisiin.

- Kyllä tässä isomman tilin saisi, jos en jäisi suustani kiinni niin useasti, Alakiuttu naurahtaa.

Siitä huolimatta saalista voi illan aikana kertyä useampi kassillinen. Apuna keräilyssä toimii muutaman metrin pituinen haavi. Haavin avulla pullot ja tölkit eivät jää lillumaan mereen. Monet tykkäävät lisäksi leikkimielisesti heitellä tölkkejä haaviin, joita Alakiuttu parhaansa mukaan yrittää ottaa kiinni.

- Joskus kauniiden neitojen kohdalla saatan kiusallani vetää haavin sivuun, Alakiuttu veistelee.

Yleensä keräysurakka alkaa kello kuuden aikoihin. Liikkeellä ollaan vuorokauden vaihtumiseen asti. Torialuetta vuosia katselleena tietää Alakiuttu milloin on hyvä poistua omaan kotiin.

- Heti kun näen ihmisten tappelevan, niin silloin on hyvä astua takavasemmalle.

Suurin osa vastaantulevista ihmisistä on kuitenkin liikkeellä hyvällä mielellä. Huulta heitetään milloin mistäkin. Viime aikoina kuittia on tullut erityisesti siitä, että ovatko panteilla kerätyt tuotot veronalaista tuloa. Huumorintajuisella herrasmiehellä on kuitenkin kysymykseen vakiovastaus.

- Vien aina yhden täyden tölkkipussin verovirastolle. Minulla on siellä oma lokerikko valmiina.

