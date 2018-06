Oululaislähtöinen koreografi Jouni Järvenpää tekee esityksiä, jotka haluaisi itse nähdä

Oululaislähtöinen koreografi Jouni Järvenpää, 41, on ollut monessa mukana. Hän on stepannut, pyörittänyt appelsiineja lavalta Madetojan salissa hyväntekeväisyystapahtumassa ja tehnyt esityksiä JoJo – Oulun Tanssin Keskuksen sekä Akseli Klonk -teatterin kanssa. Viimeisimpänä hän on tehnyt Skarabee-nimisen sooloteoksen, jota on esitetty Etelä-Suomessa.

Koreografi Jouni Järvenpää käy Oulussa vähintään neljä kertaa vuodessa. KUVA: Anna-Pesonen Smith

– Päämääräni on ollut, ettei tanssin tekeminen muuttuisi milloinkaan mekaaniseksi. Improvisaatio on ollut tosi lähellä sydäntäni ja sooloteoksissa saatan vaihtaa esiintyessänikin suunnitelmaa, toisinaan lavalla jopa itsensä yllättävä Järvenpää sanoo.

Viimeiset seitsemän vuotta Järvenpää on asunut Turussa. Kaupungista löytyy kollegoita, joiden kanssa oululaissyntyinen koreografi on samalla aaltopituudella ja työskentely on hedelmällistä.

– Teen sellaisia esityksiä, joita toivoisin itse näkeväni. Parempi olla hauskaa kuin tylsää. Haluaisin tehdä sellaisen tanssiteoksen kuin miten Italo Calvino kirjoittaa, Järvenpää asettaa itselleen vielä uuden haasteen.

