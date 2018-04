Oululaisen musiikkituottajan Ismo Koskelan takataskussa on tulevaisuuden tähtiä

Sen kuulee heti. Oululainen musiikkituottaja ja musiikkiluokan opettaja Ismo Koskela tietää saman tien, kun on löytänyt poikkeuksellisen laulajan. Sitten tehdään demo, ja lähetetään se levy-yhtiöön, Warner Music Finlandiin.

Koskelaan luotetaan ja hänen tuottamansa demot kuunnellaan aina. Näin hän on löytänyt Johanna Kurkelan ja Ellinooran, jotka ovat nyt koko kansan tuntemia artisteja.

– Johanna lauloi viisi sekuntia, kunnes pysäytin hänet ja päätin, että teemme demon. Se oli valmis kahdessa tunnissa, ja lähetin sen suoraan Warnerin Pekka Ruuskalle. Samalla viikolla Pekka lensi Ouluun ja löi Johannalle käteen kolmen levyn sopimuksen, Koskela muistelee.

Ellinooran kohdalla kävi samalla tavalla, kun nainen halusi äänittää Koskelan studiolla demon Voice of Finland -laulukilpailua varten.

– Ellinoora oli ennestään tuttu ja kuulin heti, että tyttö oli kehittynyt. Sanoin, että et sinä mihinkään Voiceen mene, vaan suoraan levy-yhtiölle. Minä ehdotin Warnerille, että antakaa Ellinooran tehdä biisinsä itse, ne kyllä uppoavat yleisöön. Se vaikutti varmasti osaltaan siihen, että hän pääsi tekemään omaa musiikkia.

Arjen sankari

Ismo Koskela on tuottanut myös valtaosan suomalaisen oppikirjallisuuden musiikista. Parikymmentä vuotta sitten Otava tilasi häneltä ensimmäisen musiikkituotannon matematiikan oppikirjaansa ja siitä kaikki lähti liikkeelle.

– Alussa meitä oli kaksi tuottajaa, mutta kun toinen palautti työt kuukauden myöhässä ja minä täsmälleen aikataulussa, vaihduin siinä vaiheessa Otavan oppikirjojen musiikkituottajaksi, Koskela kertoo.

Päivätyönään Koskela on varsinainen arjen sankari, nimittäin musiikkiluokan opettaja Teuvo Pakkalan koulussa. Tuottaminen onkin toivottu henkireikä kiireisen opettajan työn vastapainoksi.

– Musiikkiluokka on minulle ainoa oikea paikka. Tuottajan työ on yksinäistä. Lasten kanssa voi tehdä haastaviakin juttuja, ja se antaa paljon myös tuottajan työhön. Myös koulun työyhteisö on tärkeä, sanoo Koskela ja myöntää kahden työn, perheen ja vapaa-ajan yhdistämisen olevan haastavaa.

