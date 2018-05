Oululainen Virtasen perhe vietti ristiäisten sijaan Silvia Aleksandran nimiäisiä

Oululaisessa Virtasen perheessä on vastikään vietetty nimenantojuhlia eli nimiäisiä. Perheen kolmekuinen kuopus pötköttää isänsä Markuksen sylissä ja isoveli Kaarlo sovittaa päähänsä silinterihattua. Seinähyllystä roikkuvat juhlista jääneet vaaleanpunaiset koristeet.

Juhlissa vieraat saivat arvata Onnenpyörä-pelin tyyliin uuden tulokkaan nimeä, ja joukosta kuului ihastuneita äännähdyksiä, kun paljastui, että se on Silvia Aleksandra.

– Halusimme juhlistaa vauvaa ja toivottaa hänet tervetulleeksi maailmaan. Kaarlon kummi lauloi juhlissa kolme laulua, joista mieleen jäi Leijonakuninkaasta tuttu Tie elämään. Silloin aukesi kaikilla hanat, äiti Sini Syrjä-Virtanen muistelee. Juhlissa oli läsnä vain molempien vanhempien perheet ja lasten kummit.

Nimiäisiä voi juhlia monella tavalla. Ne voi jättää juhlimattakin. Paikalle voi myös tilata juhlapuhujan esimerkiksi Pro-Seremonioilta tai Uskonnottomat juhlapuhujat ry:ltä, mutta molempien palvelut ovat keskittyneet lähinnä pääkaupunkiseudulle.

– Mietin, että miltähän se tuntuisi, jos olisi ollut joku juhlapuhuja. Toisaalta onhan pappikin todennäköisesti ventovieras, Sini miettii.

Kummeja ei tietenkään ole pakko valita, ne kun ovat alun perin juuri kirkkoon kastetun erityisiä aikuisia, joiden tehtävänä on huolehtia kristillisestä kasvatuksesta. Virtasen perhe halusi kuitenkin kummit myös molemmille lapsilleen.

– Minusta kummi on aikuinen ystävä, jonka rooli korostuu varmasti vasta myöhemmässä elämässä, kun lapselle tulee vaikka salaisuuksia, joista ei halua puhua vanhemmille, Sini toteaa. Hän on suunnitellut toteuttavansa kummitodistukset, joissa on kuvia nimiäispäivältä.

– Emme kastaneet vauvaa, koska emme itse kuulu kirkkoon. Emme koskaan edes miettineet sitä, Sini toteaa. Markus lisää, että Kaarloakaan ei kastettu.

Sini ja Markus yllättyvät kuullessaan, että Oulussa syntyneistä noin 72 prosenttia kastetaan kirkkoon. Koko Suomessa vastaava luku on evankelisluterilaisen seurakunnan tilastojen mukaan noin 67 prosenttia.

