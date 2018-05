Oululainen Superbeat ylpeänä esittää ensimmäisen pitkäsoittonsa – "Ulkomaille meno on meille tärkeää"

Oululaisen Superbeatin ensimmäinen pitkäsoitto ’Those Are Not Young Thoughts’ ilmestyy 4. toukokuuta. Päällimmäisenä bändillä on mielessään helpotus, kun se hypisteli uunituoretta vinyyliä.

Sitten laulaja Joonas Talvila tunsi suurta ylpeyttä ja halusi esitellä levyn isälleen, joka oli aina kannustanut poikaansa musiikin saralle. Isän onnitellessa ja halatessa poikaansa, Talvilan äiti tutki levyn kansilehden kuvaa, jossa hänen poikansa on rock-klubin backstagella.

– Pakkoko sitä tupakkaa on polttaa? Tyhmän näköistä! tuhahti äiti.

Jutun kerrottuaan Talvila purskahtaa nauruun ja muut seuraavat perässä. Miehet vakuuttavat saaneensa loputtomasti tukea perheiltään levyä tehdessään.

Levyä tehtiin koko viime vuosi eikä se valmistunut haasteitta. Suurin niistä oli kokonaisuuden hahmottaminen ja se, mitä yhtye haluaa levyllään sanoa.

– Lisäksi meidän ensimmäiset miksaukset hävisivät kokonaan, koska äänitysstudion tietokone kaatui. Käytännössä tämä levy on miksattu kahteen otteeseen, kertoo kiraristi Juho Mäki. Miehet sanovat nauraen toivovansa, että uusi miksaus oli kadonnutta parempi.

Levy on yhtyeen mukaan kaunis, mutta vihainen ja kertoo maailmanlopusta. Sen kuuntelu kannattaa aloittaa kappaleesta nimeltä Entertainment.

– Se on jotenkin tosi cool. Sen äänitys onnistui hyvin ja vaikka se on vuosi sitten kirjoitettu, niin olen edelleen liekeissä siitä, sanoo Talvila.

– Siinä yhdistyy raakuus ja pop-saundi, jotka kuvaavat hyvin musiikkiamme, jatkaa basisti Antti Orajärvi.

– Sitten, kun on sen kuunnellut, kannattaa kuunnella loputkin, kehottaa kitaraa soittava Matti Pennanen.

Yhtye sanoo olevansa Suomessa harvoja, jotka vielä tekevät englanninkielistä kitaramusiikkia. Tavoitteena on valloittaa maailma, tai ainakin Lontoo, jonne yhtye suuntaa syksyllä kotimaan kiertueensa jälkeen.

– Ulkomaille meno on meille tärkeää. Jos haluaisimme Suomessa mahdollisimman suurta suosiota, laulaisimme suomeksi, sanoo Talvila. Herrat kertovat myös palaavansa pian taas studioon, koska kappaleita on jo toisen levyllisen verran kirjoitettuna.

Sitä ennen Superbeatin omakustannelevyn julkaisua juhlitaan 45 Specialissa 19.5., ja keikkaan aiotaan panostaa täysillä.

