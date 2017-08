Oululainen Lauri Niemimaa eli Larry Peninsula porskuttaa jenkkilistojen kärjessä

Oululaisen muusikon Larry Peninsulan eli Lauri Niemimaan vuosien työ on tuottanut vihdoin tulosta, kun artistin kappaleet ovat nousseet Yhdysvaltojen countrymusiikkilistojen kärkeen.

Oman nimen näkeminen countryn supertähtien joukossa tuntui artistista uskomattomalta.

– Kukaan ei oikeastaan ilmoittanut mulle asiasta vaan olen itse seurannut näitä listoja normaalistikin. Sattumalta sitten katsoin erästä listaa ja ajattelin, että ei voi olla totta mun nimi on tuossa! Aluksi ajattelin, että se on virhe, mutta siellä kappale on edelleen seitsemättä viikkoa. Oli totta kai tosi outoa ja samalla uskomatonta, että kymmenen vuoden työn jälkeen ollaan tässä.

Countrymusiikki on Yhdysvalloissa miljoonabisnes. Supertähtien takaa löytyy lähes poikkeuksetta valtavia tuotantokoneistoja ja markkinointi on keskitetty alan ammattilaisille.

Tämän takia onkin poikkeuksellista, että Peninsulan pienellä budjetilla kotona nauhoitetut kappaleet saavat huomiota ja positiivista palautetta countrymusiikin kehdossa. Tämä on vaatinut paljon omaa aktiivisuutta ja työtä.

’’Musiikki on minulle niin suuri intohimo, ettei se ole missään vaiheessa tuntunut työltä. Kaikki on perustunut pienen pojan innostukseen musiikkia kohtaan ja se sama tunne minulla on edelleen.’’

Lue tämä juttu kokonaan ja muut Kalen! jutut näköislehdestä. Kale! on Kalevan letkeä lehti kaupunkilaiselle ja se ilmestyy Oulun alueella torstaisin.