Olohuoneen sisustus kääntää katseita: Lyly Rajalan kokoelmassa on yli 600 avaamatonta pulloa

Lyly Rajalan olohuoneen hyllykkö on täynnä toinen toistaan kauniimpia ja erikoisempia pulloja. Avaamattomia pulloja on yli 600 kappaletta. Rajala pitää muutenkin omaperäisestä sisutuksesta.

Kaikki lähti liikkeelle vuonna 1970, jolloin Rajala toi ensimmäisen hyvännäköiseltä näyttäneen pullon ruotsinlaivalta ja asetti sen television päälle.

– Aloin tuoda niitä reissuilta pullon kerrallaan. Suurin osa on ulkomailta.

Rajala kertoo, että hän on saanut kokoelman esille hyllykköön siten, että se on edukseen. Yhteen kohtaan on koottu siniset pullot ja toiseen ruskeat konjakkipullot. Vodkahyllyt ovat täynnä erilaisia kirkkaita pulloja.

– Normaalisti ihmisillä on olohuoneessa kirjahylly, joka on täynnä lukemattomia kirjoja. Minulla hylly on täynnä korkkaamattomia pulloja.

– Kirjojen selkämykset ovat tylsiä. Minusta pullot ovat kauniimpia katsella, Rajala kertoo.

