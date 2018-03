Näyttelijä Antti Launonen iloitsee paluusta kotikaupunkiinsa Ouluun

Oulussa kasvaneella ja Oulun kaupunginteatterissa vuonna 2007 viimeksi vierailleella Antti Launosella, 37, on aihetta leveään hymyyn. Paluumuuton myötä moni palapelin palanen on löytänyt paikalleen ja Oulusta on tullut jälleen rakas koti yli 10 vuoden tauon jälkeen.

– Miellän itseni oululaiseksi. Elämä on urani aikana vienyt minua moneen suuntaan ja kaupunkiin, mutta kyllä Oulu on se minun kotini, Antti Launonen

Ennen Paluumuuttoa Launonen näytteli muun muassa Kuopion ja Mikkelin teattereiden lavoilla. Väliin mahtui myös reilun vuoden mittainen pesti Salatut Elämät -saippuasarjassa.

Tällä hetkellä Launonen näyttelee toista pääosaa Oulu teatterin Mielensäpahoittaja -näytelmässä. Näytelmässä mukana oleminen on tuonut hänelle ajoittain suuriakin tunteita pintaan.

– Näytelmässä on selvästi nähtävissä sukupuolten välinen komedia. Oman isän menehtyminen pari vuotta sitten on ehkä vaikuttanut siihen, että näytelmä on tuonut mukanaan monenlaisia ajatuksia.

Launonen nähdään myös vast’kään ensi-iltansa saaneessa Tove Janssonin kirjoittamassa Näkymättömässä lapsessa Muumipeikon roolissa. Näytelmää Launonen pitää sellaisena, jonka itsekin olisi lapsuudessaan halunnut nähdä.

– Muumien tekeminen on ollut todella antoisaa. Löydän Muumipeikosta ja itsestäni paljon samalaisia piirteitä aina pienestä neuroottisuudesta lähtien. Seuraan innolla sitä, että lapset pääsevät saliin kokemaan näytelmän ja siinä nähtävät illuusiot.

