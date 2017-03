Myös oululaisfirmat ottaneet yhteyttä – Miksi haluat miljonääriksi, Lauri Salovaara?

Oulusta kotoisin oleva radioääni, tv-kasvo ja mediapersoona Lauri Salovaara aikoo vaurastua miljonääriksi 500 päivässä.

Salovaaran suunnitelmana on ryhtyä osakkaaksi eri yhtiöihin ja tarjota omasta puolestaan markkinointiosaamista ja verkostoja. Hän on kuitenkin ollut kiitollinen siitä, että mukana on ollut vilpittömiä avunantotarjouksia, joissa raha ei liiku.

– Sellaisia ihmisiä on tosi paljon, jotka ovat halunneet puhtaasti vain auttaa. Voisimme pikkuhiljaa jo alkaa päivittää ajatuksen siitä, että olisimme muka sulkeutunut ja kateellinen kansa. On valtavasti ihmisiä, jotka haluavat pyyteettömästi auttaa.

Lukuisat ja taas lukuisat yritykset ovat ottaneet yhteyttä projektin tiimoilta ja lähettäneet tarjouksensa. Mukana on ollut myös oululaisia firmoja.

– Tämä on mennyt ihan yli odotusten. Sähköposteja, tekstareita, puheluja ja Facebookin kaveripyyntöjä tulee aamusta iltaan, Salovaara naurahtaa.

Tavoitteeseen pääseminen ei kuitenkaan onnistuisi yksin. Hänellä on taustajoukoissa apunaan professori Juha-Pekka Kallunki, teollisuusneuvos Jorma Terentjeff, kansainvälinen luksusalan konsultti Maucca Kärki, tuotantoyhtiö NTRNZ Median perustaja Teemu Hostikka sekä uusimpana Jounin kaupasta tuttu Sampo Kaulanen.

–Haluan ehdottomasti osoittaa tällä, että yrittämällä voi saavuttaa. Miljoonalla ihmisellä on ajatus siitä, että ”pitäisi tehdä jotain”. Se pitäisi muuttaa muotoon ”pitää tehdä jotain”.

