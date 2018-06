Muusikko Sophia Mitikulla on monimutkainen suhde Ouluun – "Siitä on tullut tietynlainen turvapaikka"

Sophia Mitiku on 23-vuotias maailmaa nähnyt muusikko. Kaliforniassa syntyneellä Mitikulla on korealainen äiti ja etiopialainen isä. Hän asui lapsena pitkään Saksassa, ja isän mentyä uusiin naimisiin suomalaisen naisen kanssa, Mitiku muutti Ouluun noin yksitoista vuotta sitten. Nykyään hän asuu Helsingissä ja tekee musiikin ohella töitä freelance copywriterina ja kääntäjänä.

Sophia Mitiku tykkää vierailla entisessä kotikaupungissaan. KUVA: Vilma Kaikkonen

– Minulla on vähän monimutkainen suhde Ouluun. Tykkään tulla tänne käymään, ja Oulussa on paljon hyvää, mutta minusta tuntuu, että täällä on vähän vaikea kasvaa enemmän, varsinkin kun täällä on niin pienet piirit, Mitiku kertoo.

Helsingin Temppeliaukion kirkkoon keikkaa taiteiden yöksi suunnitteleva Mitiku kuvailee musiikkiaan ambient, tai indie-folk-tyyliseksi.

Hän kokee, että Oulusta puuttuu tietynlainen monimuotoisuus. Musiikin saralla hän tapasi Oulussa paljon hyviä tyyppejä, mutta kulttuurillisesti hän ei kokenut löytäneensä omaa paikkaa täältä. Hän näkee Oulussa kuitenkin myös paljon hyvää.

– Vietin ison osan elämästäni Oulussa, niin siitä on tullut tietynlainen turvapaikka. Täällä on tosi paljon kulttuuritoimintaa ja varsinkin muusikot ovat iso osa yhteisöä ja luovat tapahtumia, mikä on minusta hieno asia. Tämä on hyvä paikka aloittaa ja luoda itsevarmuutta, Mitiku kertoo.

Lue tämä juttu kokonaan ja muut Kalen! jutut näköislehdestä. Kale! on Kalevan letkeä lehti kaupunkilaiselle ja se ilmestyy Oulun alueella torstaisin.