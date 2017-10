Luova Laboratorio palaa poroksi noustakseen jälleen tuhkasta

Sami Mikkolan ja Martta Tervosen Ouluun perustama Luova Laboratorio on kasvanut kahden vuoden ikään. He itse kuvailevat yritystään töhöksi feenikslinnuksi, jonka on jälleen tullut aika palaa poroksi ja nousta sitten tuhkasta.

Kahdessa vuodessa Sami ja Martta ovat kirjoittaneet muutaman kirjan, perustaneet co-creation - ja co-working -tilat torinrantaan ja Stockmannin neljänteen kerrokseen sekä tehneet lisäksi useita pienempiä projekteja.

Nyt on aika uudelle. Keväällä purettiiin Stockmannin co-working-tila, ja puhuttiin uutta suuntaa auki. Henkisesti pöytä on nyt puhdas.

– Olemme jo pitkään odottaneet hetkeä, jolloin saamme syntyä uudelleen, yrittäjäkaksikko kuvailee.

Syksy vie Martan Indonesiaan, Sami aikoo lähteä talveksi ”hiihtopummiksi” Suomen laskettelukeskuksiin. Miten kaksikko aikoo tehdä yhdessä töitä, jos he ovat eri mantereilla?

– Olemme aina samassa henkisessä paikassa, ja se on tärkeintä, he sanovat.

Lue tämä juttu kokonaan ja muut Kalen! jutut näköislehdestä. Kale! on Kalevan letkeä lehti kaupunkilaiselle ja se ilmestyy Oulun alueella torstaisin.