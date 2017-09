Lasse Kukkonen poseeraa dinojen kanssa – Kärppä-vaimojen hyväntekeväisyystyö asian takana

Lattialla lojuu paketillinen sinistä lenkkiä, ympärillä pyörii koiria ja kaiken keskelle on raahattu vajaa pari metriä korkea dinosaurus. Siinä osa rekvisiitasta, jota on haalittu Kärppä-kalenterin kuvauksiin Oulun kaupunginteatterille. Osa kärppäpelaajista saa käskyn riisua paitansa, muutamaa maskeerataan takahuoneessa tunnistamattomaksi.

Kärppä Ladies järjestää tänä vuonna neljännen kerran Kärpät goes Halloween -tapahtuman 4. marraskuuta pelattavan kotiottelun yhteydessä. Yleisölle on Halloween-aiheinen pukeutumiskilpailu ja samalla myydään kärppäpelaajista tehtyä kalenteria, jossa teemana on harrastukset. Tulossa on myös Facebook-kilpailu, jossa kuvasta pitää tunnistaa kolme Halloween-tyyliin maskeerattua kärppäpelaajaa.

– Tänä vuonna valmennuspuolikin pisti pökköä pesään, ja pelaajat ovat ihan täysillä messissä, Kärppä Ladiesin puuhanainen Piritta Kukkonen kertoo.

Vuonna 2013 perustettu kärppäpelaajien vaimoista ja tyttökavereista koostuva Kärppä Ladies sai alkunsa, kun Piritta ja Lasse Kukkonen sekä Anna ja Mika Pyörälä palasivat ulkomailta Suomeen.

– Oltiin silloin paluumuuttajia Pyörälöiden kanssa ja haluttiin tuoda Ouluun hyväntekeväisyysaspektia, jota täällä ei aiemmin pelaajien puolisoiden keskuudessa ollut. Samalla haluttiin yhdistää tätä naisporukkaa ja saada mielekästä tekemistä. Kaikki lähtivät heti mukaan, Piritta Kukkonen sanoo.

Kärppä Ladiesin järjestämien tapahtumien ja hyväntekeväisyystuotteiden tuotto menee lyhentämättömänä hyväntekeväisyyteen. Joka vuosi valitaan uusi hyväntekeväisyyskohde, minkä kriteerinä ovat paikallisuus ja kodin hyvinvointi. Tänä vuonna tuetaan Oulun seudun omaishoitajia.

Lasse Kukkonen paljastaakin, että joukkueen kesken on jopa kilpailtu siitä, kenellä on parhaat rekvisiitat kalenterikuvissa. Mies itse poseeraa kalenterissa dinosaurusten kanssa. Miksi?

–Dino-juttu tulee siitä, kun nuoremmat sanovat meitä joukkueen vanhimpia dinoiksi. Dinosauruksen sain lainaan Tietomaasta.

