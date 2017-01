Lahjomaton testiryhmä päästi Leo's Leikkimaan jatkoon

Oulun seudulla on joulukuun alussa avannut Pohjoismaiden suurin ketju Leo’s Leikkimaa. Kempeleessä sijaitseva sisäleikkipuisto lupaa kävijöilleen 8 000 neliötä leikkitilaa ja runsaasti aktiviteettejä.

Leo's Leikkimaan testasi Kalen! tiimi, jonka ikähaitari on 2–13 vuotta.

Saatuaan rannekkeet käteensä testiryhmä katoaa leikkimaan syövereihin. Joukon nuorin ohjataan alle viisivuotiaille suunnitellulle taaperoalueelle. Hyvänkokoisesta pikkukaupungista löytyvät lähes kaikki samat aktiviteetit kuin isompien puolelta, mutta vain pienemmässä koossa. On pallomeri, trampoliinit, liukumäki ja kiipeilymahdollisuudet.

Leikkimaan suosituimpia kohteita ovat trampoliinit ja niitä onkin jaoteltu ympäri aluetta. Osa sijaitsee jopa verrattain korkealla, mikä kerää kiitosta testitiimiltämme.

– Mahtavaa, että trampoilla ei ole esimerkiksi kielletty volttien ja temppujen tekoa. Se on ihan tylsää jos pitää vain pomppia paikoillaan, Kiia Putkonen, 13, toteaa.

– Tuo tulivuoriliukumäki on suosikkini sekä hurjaliuku. Tykkään siitä, että tulivuoren päälle pitää kiivetä muovirinnettä ylös. Toinen puoli on helpompi ja toinen vaikeampi, Linda Putkonen, 12, kehuu.

Aikuiset on huomioitu leikkialueiden korkeudessa, joissa pääsee kulkemaan kyyristelemättä. Aikuisia kannustetaan liikkumaan yhdessä lasten kanssa. Ainoana rajoitteena ovat trampoliinit ja laitteet, joihin on 80 kilon painorajoitus.

Tosin tarjolla on myös ilmainen wifi ja sopivasti sohvia, jotta kaitsija voi viettää aikaansa myös passiivisemmin, mikä varmasti vanhempien lapsien vanhemmille on plussaa. Kaikilla lapsilla pitää olla mukanaan aikuinen, joka on heistä vastuussa.

