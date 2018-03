Kalen! kalluppi: Lensikkö nää lomalla?

Lensin ensin koneella ja sitten melkein lensin paikallisen taksin kyydissä kentältä kämpille täällä Filipiineillä. Asunnon pihalla lensin eilen vielä persiilleenkin, joten lennetty on ja vielä on yksi lento kotimaahan jäljellä mutta se on vasta puolentoista kuukauden kuluttua.