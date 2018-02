Aivan poikkeuksellisesti meneillään on tavallinen suomalainen talvi. Lunta on satanut enemmän kuin tarpeeksi ja pakkanenkin on paukkunut tavallisissa talvilukemissa. Vesikeleistä ei ole tarvinnut kärsiä. Mutta joko tätä herkkua on saatu aivan riittämiin? Kale! kysyykin kallupissaan, joko nää oot kyllästyny talaveen.

