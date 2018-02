Kale! kokkeilee: Vauvan kanssa elokuvissa - vaipanvaihtopiste ja mikrouunikin löytyvät

Jännittää. Kale! on menossa oululaisen Elokuvateatteri Starin vauvanäytökseen, ja vieläpä vauvan kanssa. Vauvalle on tulossa hampaita, joten luvassa saattaa olla kitinää. Tuleekohan tästä yhtään mitään?

Elokuvana vauvanäytöksessä on Anna-Leena Härkösen romaaniin perustuva Kaikki oikein, Elokuvateatterin edustalla lumitöitä tekevä Kari Kantala tekee lumitöitä ja avaa oven lastenvaunuja työntävälle.

Kantala kertoo, että vauvanäytökset olivat suosittuja noin kymmenen vuotta sitten, kunnes yhtäkkiä niissä ei käynyt ketään. Nyt ne ovat tehneet uuden tulemisen Starissa.

Lipunmyyntitiskin edessä on pitkä jono äitejä lastenvaunujen ja turvakaukaloiden kanssa. Tiskin takana hymyilevä Ronja Ollila kertoo, että vauvanäytökseen valitaan elokuva, joka on sallittu kaiken ikäisille. Sali ei ole pimeä ja äänenvoimakkuus on hiukan pienemmällä.

– Meillä on myös vaipanvaihtopiste ja mikro, jos haluaa lämmittää vauvalle ruokaa, Ollila toteaa.

Elokuvasalissa on valkokankaan alapuolella pitkä rivi vauvanvaunuja. Penkeistä kuuluu pienien ihmisten ähinää ja puhinaa. Paikalla on kolmisenkymmentä äitiä ja isää vauvoineen ja kavereineen.

Elokuviin on saapunut myös Laura Hummastenniemi ja hänen kohta viisikuinen poikansa Oliver. Lauralle elokuvalla ei ole niin suurta merkitystä, vaan tärkeintä on päästä vauvan kanssa välillä ihmisten pariin.

– Imettävä äiti ei voi olla kovin kauaa pois kotoa ilman vauvaa, joten on ihanaa päästä olemaan välillä sosiaalinen yhdessä vauvan kanssa. Parasta on se, että äiti ja vauva saavat olla rennosti. Saa itkeä ja imettää, Hummastenniemi iloitsee.

Valot salissa himmenevät ja valkokangas syttyy. Hetken on melkein hiljaista. Sitten yksi vauva parahtaa itkuun. Tapahtuu ketjureaktio, ja pian ainakin kymmenen vauvaa itkee. Se ei kuitenkaan vauvanäytöksessä haittaa.

