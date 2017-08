Kale! kokkeilee: Kuuskan kuntoilupuistossa ei happi lopu

Oululaisten uusi olohuone, tai pitäisikö sanoa takapiha, alkaa olla valmis. Kuusisaaren kasvojenkohotus on todella tervetullut toimenpide. Koko komeuden kruunaa jokivarteen rakennettu kuntoilupuisto, joka on ainakin Kalen testikäynnin perusteella otettu jo hyvin käyttöön kuntoilijoiden keskuudessa.

Kuntoilupuistosta löytyy erilaisia telineitä ja laitteita. Osa niistä, kuten oma kehon painolla toimivat soutulaite ja erilaiset vetolaitteet, ovat kuntosalimaisen konservatiivisia siinä, mitä niillä voi tehdä.

Renkaat ja tangot puolestaan palvelevat mukavasti missä tahansa toiminnallisessa treenissä, ja sopivat näin ollen myös himoliikkujille, joille melko kevyet laitteet ovat ehkä turhia. Hyvä näin!

Kuusisaaren kuntoilupuisto palvelee siis monen tasoisia liikkujia, ja siellä näyttääkin aurinkoisena testipäivänä käyvän porukkaa opiskelijoista eläkeläisiin.

Laitteista löytyy selkeät käyttöohjeet. Renkaissa ja tangoissa toki onkin vain mielikuvitus rajana.

Kuntoilupuiston pohjana on mukava tekonurmi. Se on paitsi kivan näköinen, mahdollistaa myös esimerkiksi punnerrukset hiekkapohjaa mukavammin. Joku on tullut puistoon rullaluistimilla ja treenailee sukkasillaan, mikä sekään ei olisi hiekkapohjalla niin mukavaa.

Se, ettei laitteita voi säätää, on ymmärrettävää, mutta hankaloittaa muutamissa liikkeissä. Tästä huolimatta kuntoilupuistossa pystyy vetämään täysipainoisen treenin, etenkin jos tekee alavartalotreenin oman kehon painolla.

Oulun kuntoliikuntapuistot

Kuusisaari. Kauniissa jokimaisemissa sijaitseva puisto on suunniteltu vastaamaan mahdollisimman laaja-alaisen käyttäjäryhmän tarpeita.

Hiirosen urheilupuisto. Kaukovainion kuntoradan ja Iinatinlenkin kuntoratojen yhteydessä sijaitseva fitness-puisto soveltuu eritasoisille liikkujille, myös aktiivikuntoilijoille.

Tervaporvarin puisto. Tuirassa Koskitie 8:ssa sijaitsevan puiston laitteet sopivat kaiken ikäisille kuntoilijoille.

Puusepänpuisto. Ainolan päiväkodin pohjoispuolella (Koulukatu 1) sijaitsevan puiston laitteet sopivat parhaiten ikääntyneille.

Raksilan liikuntapuisto. Ouluhallin pohjoispuolella (Ylioppilaantie 4) sijaitseva kuntoilupuisto sopii aktiivikuntoilijoille.

Kainuunpuisto. Hiirosenkodin läheisyydessä (Merikotkantie 5) sijaitsevan puiston laitteet on suunnattu ikäihmisille.

Hollihaka. Tuorein kuntoliikuntapuisto on valmistumassa Heinäpäähän Hollihaan puistoon.

Lue tämä juttu kokonaan ja muut Kalen! jutut näköislehdestä. Kale! on Kalevan letkeä lehti kaupunkilaiselle ja se ilmestyy Oulun alueella torstaisin.