Olen armoton vilukissa. Inhoan kylmää. Siksi olen aikonut jo pitkään haastaa itseni avantoon. Saan paikallisoppaakseni Tuiran uimarannalle tuttavan, joka on pulahdellut hyiseen veteen jo monta vuotta.

Olen saanut ohjeeksi pitää pipon tiukasti päässä ja mennä veteen villasukissa. Eivät ne paljoa lämmitä, mutta estävät liukastumisen jäisissä portaissa. Pro-uimareilla on tossut ja hanskat.

Paikallisoppaani on näennäisen coolina. Veteen meneminen on kuulemma aina kamalaa. No en epäile!

Portaat ovat tosiaan liukkaat ja hanskoillekin olisi käyttöä, sillä kaiteetkin ovat jäässä. Ajattelen muutamaa kirosanaa, mutta en (ehkä) huuda niitä ääneen, kun pulahdan hyiseen veteen.

Pari viikkoa sitten pulahdin uimahallin kylmäaltaaseen, mutta se ei ole mitään verrattuna tähän. Vesi on helekkarin kylymää.

En jää kroolaamaan vaan kiipeän nopeasti ylös. Pakkasilma tuntuu märällä iholla lähes sietämättömältä.

Pukukopissa tulvahtaa lämpö. Kuin olisi lämpöpeiton alle siirtynyt, koko kroppa on yhtäkkiä mukavasti lämpoä täynnä.

Seuraavan viikon viimat ja pakkaset eivät tunnu missään nyt, kun tiedän miltä kulmä oikeasti tuntuu.

Ai että aionko mennä uudestaan? Voin harkita.