Kahavilla: Ville Kansanniva tuli maailman meriltä Nallikariin kahvilayrittäjäksi

Nallikarin vastaanottorakennuksen yhteydessä toimivaa Kahvila Lomaa ei voi moittia yksipuolisesta tarjonnasta: peruspullan lisäksi vitriinistä löytyy monenlaista kakkua, täytettyä kroissanttia, pikkupitsoja ja vaikka mitä muuta. Juustolla gratinoituja nachoannoksia saa tilattua grillistä joka päivä ja erilaisia ruokateemailtoja järjestetään viikonloppuisin.

Yrittäjä Ville Kansanniva leipoo ja kokkaa lähes kaiken itse. Yksi suosituimmista kahvilatuotteista on ollut gluteeniton ja laktoositon mansikkatäytekakku.

– Tärkeintä on, että asiakkaat viihtyvät. Halutaan olla sellainen kaiken kansan kahvila, joten tänne on kaikki tervetulleita. Voi lompsia monot jalassa hiihtoladulta tai tulla vaikka puku päällä, Kansanniva kertoo.

Yrittäjä itse on ankkuroitunut Ouluun maailman meriltä. Pitkään ravintola-alalla ja etenkin laivoilla työskennelleenä tuli halu asettua takaisin kotiseudulle.

– Paljon olen tehnyt ja mennyt, joten halusin pois reissuhommista. Hain Oulussa kiinteistönhoitajakouluun ja olin viime vuonna Nallikarissa työssäoppimisjaksolla. Viime kesän aikana tutustuin Nallikarin henkilökuntaan ja sitä kautta tuli puheeksi kahvilan perustaminen, hän kertoo yrittäjäksi alkamisesta.

Kahvilahommaan mies hyppäsi heti sataprosenttisesti mukaan. Hän perusti toiminimen ja vuokrasi tilat. Lomassa on 50 asiakaspaikkaa ja lisäksi ulkoterassi. Mahdollisuus on myös varata ruokailuja ryhmille.

– Näissä samoissa tiloissa on ollut aiemminkin kahvilatoimintaa, muta se on painottunut kesälle. Nyt kun Nallikarin lomakylä on kehittynyt ja on tullut esimerkiksi 24 uutta loma-asuntoa, pyritään tarjoamaan entistä parempia palveluita.

Tapaksia on tarjolla vielä tammikuun viimeisenä lauantaina ja helmikuun ensimmäisenä lauantaina. Keittolounasta saa arkipäivisin.

Kahvila Loma avasi ovensa tämän vuoden ensimmäisenä päivänä.

– Olihan se tietyllä tapaa hullu ajankohta aloittaa, mutta todella mukavasti on mennyt. Asiakasvirta on ollut tasaista ja hyvää palautetta on tullut paljon. On pysynyt sellainen mukava kahvilameininki.

Tammikuun ajan Kansannivan lisäksi paikassa on extratyövoimaa ja työvoima lisääntyy sesonkia kohden mentäessä. Aukioloajat ovat suhteellisen pitkät: perjantaisin ja lauantaisin kahvitella voi jopa iltayhteentoista.

– Sydämellä tätä työtä tehdään.

KAHVILA LOMA

Missä: Leiritie 10:ssä, Nallikari

Mitä: kahvia ja muita juomia, makeita ja suolaisia kahvilatuotteita, nachoannoksia ym.

Avoinna: ma–to 10–21, pe–la 10–23, su 11–18