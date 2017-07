Kahavilla: Värikästä aamiaista luomukahvilla

Mikäpä olisi parempi aloitus kesäiselle aamulle kuin maukas aamiainen, jonka äärellä viivähtää vaikka tovin pidempäänkin. Stockmannin yläkerrassa sijainnut Health to Organic eli tuttavallisemmin H2O on muuttanut Uudellekadulle. Ideaparkissa ja Kempeleen Zempissäkin sijaitseva H2O tarjoaa aamiaista kahdessa ravintoloistaan: keskustassa ja Zempissä.



Aamiainen katetaan noutopöytään arkisin jo puoli seitsemästä lähtien. Tulemme paikalle noin yhdeksän aikaan, eikä ruuhkaa ole. Uusissa tiloissa on entisten tapaan runsaasti asiakaspaikkoja. H2O:n tavaramerkki ovat terveelliset, puhtaista raaka-aineista valmistetut ruuat, ja se näkyy myös aamupalatarjonnassa. Tarjolla on muun muassa luomujogurttia, kotimaisia marjoja, jyväcroissantteja, omatekoista hedelmäsmoothieta ja luomukahvia. Erikoisruokavaliot on otettu hyvin huomioon. Puuro on gluteenitonta luomukaurapuuroa.



Koska asiakkaita ei ole paljoa, ruokia on pöydässä tarjolla maltillisesti. Pyytämällä saa lisää juustoja ja leikkeleitä. Parempi näin päin, kuin että pöydässä olisi ruokaa yltäkylläiset määrät, jotka eivät tulisi syödyiksi. Nautiskelemme muun muassa munakasta, jyväcroissantteja, vegaanisia kasvispyöryköitä ja luomujogurttia erilaisin höystein sekä valmiiksi pilkottuja hedelmiä. Lautaselle saa lastata värejä mielin määrin, mikä miellyttää sekä silmää että makuaistia. Perinteinen nakki- ja pekoniosastokin löytyy yltäkylläisen terveellisyyden vastapainoksi.



Luomukahvia on tarjolla kahta eri paahtoa, ja erityisesti tumma paahto tuntuu maistuvan tänä aamuna erityisen hyvältä. Teekin on luonnollisesti luomua. Jälkiruokapiirakalle ei valitettavasti löydy enää vatsasta tilaa.



Aamiaisen hinta on yhdeksän euroa ja sitä tarjoillaan kymmeneen asti. H2O:n nettisivut eivät totisesti ole selkeimmästä päästä, mutta kysymällä selviää, että 5–12-vuotiaat nauttivat aamiaisensa hintaan 4,80 euroa ja sitä nuoremmilta se maksaa euron per ikävuosi. Aamiaisen jälkeenkin H2O-ravintoloissa saa hyvin vatsansa täyteen: kesäaikaan tarjolla on kaikissa ravintoloissa kesäbrunssi, jota voi nautiskella iltaan saakka.