Kahavilla: Tuoreita munkkeja kauppatorilla

Kauppatorin Kahvilamakasiini on varmasti tuttu paikka jokaiselle oululaiselle. Kesäiltaisin patiolla voi virvokkeiden lisäksi usein nauttia myös elävästä musiikista. Moni ei kuitenkaan tule ajatelleeksi, että aitta on oivallinen paikka myös pieneen kahvihetkeen. Kahvittelu on parhainta etenkin aamuvirkuille, sillä aitan ovet avautuvat sunnuntaita lukuun ottamatta jo aamuseitsemältä.

Ahti Häyrynen on toinen paikan yrittäjistä. Hänen mukaansa tutut kanta-asiakkaat ehtivät jo ennen avaamista muodostaa jonon oven taakse.

– Talvet he ovat poissa, mutta tulevat aina takaisin muuttolintujen tavoin, kuvailee Häyrynen kanta-asiakkaitaan.

Häyrynen saapuu itse usein työpaikalleen jo aamuviiden aikoihin. Syynä tähän ovat Makasiinien kehutut munkit, jotka ovat joka päivä tuoreita.

– Eilisiä emme halua myydä, sillä tuoreus on meille todella tärkeää. Muita vitriinituotteita teemme pitkin päivää. Suurin osa tarjoiltavista on itse tehtyjä, Häyrynen sanoo.

Kale! päätti testata juuri paistettuja munkkeja, lohipiirakoita sekä lapsuuden suurinta herkkua eli pannukakkua. Huonon sään vuoksi pihalle ei ollut menemistä, mutta Makasiinin yläkerrassa on onneksi pöytä vapaana. Kylmät ja välillä jopa lumiset säät ovatkin olleet suuri murheenkryyni Häyryselle.

– Suurin osa meidän tuotoistamme tehdään tässä kahdeksan viikon aikana. Jos säät jatkuvat pitkään kylminä ja lumisina, olemme nätisti sanottuna liemessä.

Testissä olevat munkit vievät ensimmäisellä haukkauksella kielen mennessään. Suorastaan ihanaa, että jostain saa vielä itse tehtyjä munkkeja. Huomaa välittömästi, että kyseessä eivät ole teolliset tuotteet. Pannukakku kermavaahdolla ja mansikkahillolla on myös oikein herkullinen. Pientä keskustelua käydään kuitenkin siitä, täytyykö pannukakku lämmittää ennen syömistä.

Sokeristen herkkujen jälkeen on aika siirtyä lohipiirakan pariin. Lohta voisi aina olla täytteenä runsaammin, mutta siitä huolimatta maku on taivaallinen. Ei pidä ihmetellä sitä, että lohipiirakka on munkkien ohella yksi suosituimmista tuotteista. Lisämaininnan ansaitsee haudutettu tee. Sitä ei monissa kahviloissa ole tarjolla.

Kun 20 vuotta torielämää nähneeltä Häyryseltä kysytään uran mielenkiintoisempia hetkiä, vastaus löytyy nopeasti: vuonna 1990 startanneet valkosipuliyöt.

– Niistä jäi todella paljon hyviä muistoja. Oli paljon kivaa vipinää. Mekin muutimme vitriinituotteet yöhön sopiviksi, Häyrynen muistelee.

Todella hektistä ja lämmintä lomakautta vielä odottava yrittäjä paljastaa, että omaa lomaa ei kesän aikana juurikaan ole. Kiire voi jopa arkipäivinä olla todella kova.

– Syksyllä on aikaa sitten ladata akkuja metsästyksen parissa. Se on minulle se henkireikä.

Kahvilamakasiini

Missä: Kauppatori 1, Oulu

Avoinna: ma–la 07–22 ja su 08–20

Kiitämme: Tuoreet munkit olivat todella herkullisia.

Toivomme: Piirakoissa voisi olla enemmän lohta