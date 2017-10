Kahavilla: Stockmannin lähdön aiheuttama ketjureaktio vei H2O:n Uudellekadulle

Kun Stockmann lopetti Oulussa, alkoi ketjureaktio, jossa useat saman rakennuksen liikkeistä siirtyivät uusiin toimitiloihin. Yksi näistä yrityksistä oli H2O Cafe & Deli, joka muutti maaliskuussa Stockmannin rakennuksen neljännestä kerroksesta Uudellekadulle.

Kahvila on ottanut uudet toimitilat jo sujuvasti haltuun, ja miljöö on viihtyisä ja rauhallinen. Asiakkaat, niin uudet kuin vanhatkin, ovat löytäneet paikan.

H2O:n nimi tulee sanoista Health to Organic. Kahvi ja tee ovat luomua, ja esimerkiksi kahvipavut jauhetaan paikan päällä juuri ennen kahvinkeittoa. Luomupainotuksen lisäksi erilaiset erikoisruokavaliot on otettu kahvilassa huomioon.

– Meiltä löytyvät niin kasvis- kuin gluteenittomatkin vaihtoehdot. Kahvin saa soija- tai kauramaidolla, ja kahvin kylkeen voi valita esimerkiksi raakakakkua tai smoothieta, kertoo ravintolapäällikkö Maija Männikkö.

H2O:n väelle onkin sydämenasia luoda asiakkailleen hyvän mielen kahvilakokemuksia, ja tarjota myös terveellisiä vaihtoehtoja perinteisten leivosten ja pullien rinnalle.

– Mutta saa meillä herkutellakin, Maija Männikkö naurahtaa.

Männikön mukaan H2O:n valttikortti on monipuolisuus. Päivä alkaa aamiaisella, jonka jälkeen esille katetaan lounas. Keskiviikosta lauantaihin tarjolla on lisäksi H2O-buffet. Kattava salaattitori on tarjolla joka päivä ja kahvilan valikoima on laaja.

Uudenkadun kahvilaan voi lounasajan lopulla, kello kahden ja kolmen välillä tulla herkuttelemaan 5 euron Jämälounaalle. Silloin lounaspöytää ei enää täydennetä, ja lounasta tarjotaan niin pitkään kuin ruokaa riittää, kuitenkin enintään kello kolmeen asti. Lisäksi kahvila on mukana ResQ-palvelussa, jonka kautta lounaalta ylijäänyttä ruokaa voi ostaa mukaan halvempaan hintaan.

– Haluamme näin omalta osaltamme osallistua ruokahävikin vähentämiseen.

Kale! maistelee tällä kertaa sitruuna-lakritsijuustokakkua, ja kalkkunatäytteistä foccaccia-leipää. Sitruuna ja lakritsi muodostavat kakussa hyvän ja raikkaan yhdistelmän, ja lämmitetty leipä pitää kylläisenä pitkän aikaan. Cafe latte ja haudutettu tee sopivat herkkujen kylkeen.

Houkuttelevien raakakakkujen testaaminen jää hyväksi syyksi saapua paikalle vielä uudemmankin kerran!