Kahavilla: Presso on levähdyskeidas Linnanmaan Prisman kainalossa

Linnanmaan Prisman yhteyteen, entisen pizzabuffetin tilalle, on avattu kahvila Presso, joka on monella tapaa positiivinen yllätys. Näyttää siltä, että peltomarkettikahviot ovat vihdoin siirtymässä tälle vuosituhannelle ja muuntumassa aidosti viihtyisiksi.

Sellainen nimittäin on tämä Presso. Sillä on oma sisäänkäyntinsä ja siitä pääsee kulkemaan myös Prisman puolelle, mutta se on silti omassa rauhassaan ja viihtyisäksi sisustettu.

Presson yhteydessä on Pizza & Buffa -ruokaravintola ja Hesburger.

Asiakkaat näyttävät löytäneen hyvin vasta avatun uuden ravintolamaailman. Perjantaisena iltapäivänä asiakkaita istuu useassa pöydässä, osa perheen kanssa syömässä, osa kahvikupposen äärellä. Kiireen tuntu, joka ruokakauppa-asiointiin läheisesti liittyy, on täällä kokonaan poissa. Prisman häly ei ulotu tänne.

Valitsemme kahvin ja omenapiirakan sekä mustikkarahkan. Palvelu on todella ystävällistä ja leppoisaa. Aiempi asiakas on kuulemma käynyt kehumassa rahkaa oikein asiasta tehden, emmekä tulisi pettymään, lupaa hymyileväinen tarjoilija.

Hinnasto tosin on monista hampurilaisravintoloista tuttuun tapaan valotaulussa, jossa kuva vaihtuu tämän tästä eikä koko hinnastoa ehdi lukea yhdellä kertaa. Rasittavaa!

Kahvia on valittavana kahta eri paahtoa ja ne on kuppeineen ja maitoineen aseteltu fiksusti erilliseen noutopöytään, jottei kassalle kerry jonoa.

Paikan päällä valmistetut tarjottavat vievät kielen mennessään. Rahka on todellakin herkullista ja sitäpaitsi erinomainen vaihtoehto ainaiselle pullamössölle. Muhevasta jättipalasta omenapiirakkaa lähtee taatusti makeannälkä.

Sisustuksessa on käytetty puuta, tehostevärejä ja kaunista valaisua. Nurkasta löytyy myös leikkipaikka perheen pienimmille.

Presso on paikka, jonne voisi tehdä kahvittelu- tai lounastreffit kaverin kanssa ja siirtyä sen jälkeen sujuvasti ruokaostosten tekoon. Auton saa näppärästi lähelle parkkiin. Hintatasokin tuntuu moneen keskustakahvilaan nähden maltilliselta.

Kahvila on avoinna joka päivä iltakahdeksaan.

Presso Linnanmaa, Kauppalinnankuja 1-3.

Avoinna: ma-la 7.30-20. Su 11-20.

Mitä maksoi: Kahvi ja omenapiirakka yhteishintaan 4,90 euroa. Vaniljakastike 0,60 euroa. Mustikkarahka 2,20 euroa.

Kiitämme: Ystävällistä ja leppoisaa palvelua. Tarjoilijan suositteluja.

Erityistä: Vaikka kyseessä on peltomarketin yhteydessä oleva kahvio, kolkko ruokalan tuntu on poissa. Presso Linnanmaa on aidosti viihtyisä.