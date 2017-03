Kahavilla: Oulun pääkirjaston Tarina on lukemattomien lukunautintojen kahvila

Toisinaan sitä tekisi mieli istahtaa lempilehtensä kanssa kahvikupposelle, mutta se vaatii yleensä lehden ostamista, sillä kahviloiden lehtivalikoimat ovat tuurissaan.

Toisin on täällä! Oulun kaupunginkirjaston kahvila Tarinaan voi napata lukemiseksi minkä tahansa lehden naapurissa sijaitsevasta lehtisalista. Ja valinnanvaraa totisesti riittää: kirjastoon tilataan noin sataa sanomalehteä ja reilua seitsemääsataa aikakauslehteä.

Kanresta ylläpitämästä kahvilasta saa perinteisiä kahvilatuotteita: täytettyjä leipiä, pullia ja piirakoita. Osa tuotteista tulee Huovisen leipomosta, osa leivotaan itse.

Kahviin, jota on tarjolla kahta eri laatua, kuuluu santsikuppi, mutta sitä pitää hoksata itse kysyä. Lounastakin on tarjolla ja se on opiskelijoille, eläkeläisille ja työttömille pari euroa perushintaa edullisempi.

Omat eväät sallittu

Tarinassa on laajan lukemistovalikoiman lisäksi toinenkin ominaisuus ylitse muiden: sen alatasolla saa syödä omia eväitä. Näin ollen lämpimän kupillisen voi ostaa eväsrasian seuraksi, mikä on todella mukava juttu.

Helmikuun loppupäivinä kirjastossa on vilskettä. Eipä ihme, sillä abien lukulomat ovat alkaneet ja kirjastot ovat muutenkin nosteessa: viime vuonna kävijöitä oli Oulun kirjastoissa oli melkein kaksi miljoonaa, ja nousua edellisestä vuodesta oli lähes 50 000 kävijää.

Kirjaston rauhallinen ilmapiiri tuo levollisen olon, ja vaikkei vuonna 1982 valmistuneen pääkirjaston miljöö kovin hohdokas harmaine betoniseinineen olekaan, on Tarinan sisustusta piristetty pienin, värikkäin yksityiskohdin.

Kahvila on siisti, toimiva ja takuurauhallinen. Täällä ei soi musiikki eikä kukaan kailota kovaäänisesti, kuten ei kirjastoissa kuulukaan.

Kanresta Oy on Suomen Kansanterveysyhdistys ry:n omistama tytäryhtiö. Yhdistys jakaa ravintolapalvelujen tuottoja vuosittain Lastentaution tutkimussäätiölle, Suomen Mielenterveysseuralle, Suomen Sydänliitolle sekä Vanhustyön keskusliitolle.

Hörppäämällä kahvit kirjastossa teet siis samalla myös hyvää.

Kahvila Tarina

Oulun kaupungin pääkirjasto, Kaarlenväylä 3.

Avoinna ma–pe klo 9–19, la klo 9–15.

Mitä maksoi:

Laskiaispulla 3,50 euroa

Iso kahvi 1,80 euroa (sisältää santsikupin)

Kiitämme: Laajaa lehtivalikoimaa seinän takana lehtisalissa.

Erityistä: Alatasolla saa syödä myös omia eväitä.