Kahavilla: Oulun kahviloiden uusin tulokas Tuokio lupaa tuoretta pullaa ja kahvia

Tuore pulla tuoksuu ja kahvinkin aromit ovat havaittavissa. Tämä olikin Kahvila Tuokion yrittäjän, Anu Lakkapään lupaus, kun kahvila avasi ovensa 18. joulukuuta Pakkahuoneenkadulla.

– Ihan tällaisella perinteisellä kahvilalla lähdettiin liikkeelle. Mitä olen aikaisemmissa työpaikoissani huomannut, niin kyllä se perinteinen pulla ja kahvi on se, mitä menee. Pullaa paistetaan pitkin päivää, Lakkapää kertoo.

Satunnaisesti tarjolle tulee myös kakkuja ja muita leivoksia. Suolaista syötävää on puolestaan pienemmistä suupaloista täytettyihin croisantteihin sekä isompiin leipiin. Keitto- ja salaattilounasta on tarjolla maanantaista lauantaihin.

Oma yritys on ollut Lakkapäälle pitkän ajan haave. Takana on reilu 15 vuoden kokemus ravintola-alalta. Yrittäjyys on tuttua jo omasta perheestä, sillä Lakkapään isä on yrittäjä ja sukulaisissakin on useita yrittäjiä.

– Nyt kun löytyi sopivat tilat ja oma elämä on sellaisessa pisteessä, että pystyi lähtemään yrittäjäksi, niin pitihän tilaisuuteen tarttua. Kovaa työtä tämä vaatii, mutta sen on valmis tekemään, kun saa tehdä mitä haluaa.

Pientä pintaremonttia

Sopivia tiloja Lakkapää on katsellut aktiivisesti tämän vuoden ajan. Asiassa auttoi BusinessOulu, joka vinkkasi vapautuvista tiloista. Entisen Tähtijätskin tilat ovat tuoreen yrittäjän mielestä mainiot.

– Heti kun sain tietoon, että tämä tila on vapautumassa, otin yhteyttä ennen kuin tilat tulivat edes julkisesti tarjolle.

Isompaa remonttia paikassa ei ole tarvinnut tehdä, vaan enemmänkin pientä pintaremonttia oman maun mukaisesti. Lakkapään lisäksi Tuokiossa työskentelee tällä hetkellä osa-aikaisena työntekijänä Eemeli Karsikas.

Tuokio ottaa vastaan myös tilauksia.

– Tilanteen mukaan tarvittaessa saa samankin päivän aikana, mutta jos on mielessä isompi tilaus, kannattaa tilata ajoissa.

Kalelle! maistui Tuokion lounaskeitto, joka maanantaina – avajaispäivänä – oli bataatti-porkkanasosekeittoa patongin ja pähkinöiden kera. Jälkiruoaksi vitriinistä valikoitui vegaaninen omenapiirakka vaniljakastikkeella sekä kahvit.

Tällä hetkellä kahvila on auki maanantaista lauantaihin, mutta yrittäjän sanoin jos kysyntää on, kesää kohden myös sunnuntaiaukioloajat ovat mahdollisia.

Kahvila Tuokio

Osoite: Pakkahuoneenkatu 5

Mitä: kahvia ja muita juomia, suolaisia ja makeita kahvilatuotteita, keitto- ja salaattilounasta

Avoinna: ma–pe 8.30–17, la 9–16