Kahavilla: Mumin Kaffe avasi Tietomaassa – muumit tulevat esiin joka puolella

Tietomaan kahvila on muutama viikko sitten uudistunut. Se on nyt Mumin Kaffe. Mumin Kaffe on kaikille kävijöille avoin, eli sinne voi tulla, vaikkei olisi asiaa Tietomaahan.

Parhaimmillaan se on tietysti Tietomaa-päivän lomassa. Vitriineistä löytyy niin suolaista kuin makeaakin purtavaa, ja arkipäivisin tarjoillaan myös kevyt lounas.

Muumit tulevat esiin vähän joka asiassa: seinämaalauksissa, tuotteissa ja astioissa. Kahvittelija voi valita kahvilleen tai (Muumi-)teelleen mieleisensä Muumimukin, ja vitriinin tarjottavat tarjoillaan tietysti Muumi-astioista.

Tarjottimet ovat suloiset, pyöreät vaaleanpunaiset ja muutenkin Muumikahvilan visuaalisuus hivelee silmää. Joku voisi sanoa sitä läpeensä brändätyksi, mutta Muumithan kuuluvat suomalaisten suosikkihahmoihin vauvasta vaariin. Ei niistä voi ärsyyntyä.

Perheen pienimmät on otettu kahvilan valikoimissa huomioon mukavalla tavalla. Luomupillimehut, hedelmät, rusinaboksit ja muut pikkuväen pikkuvälipalat saavat erityisen peukun.

Leivoksia on tarjolla normaalikokoisten lisäksi myös pienempinä paloina, mikä muuten vähentää sokeriähkyn todennäköisyyttä myös aikuisella.

Valitsemme pienet palat gluteenittomia ja laktoosittomia suklaa- ja maksikkakakkuja, kinuskipoppareita ja erikoiskahvit. Pienistä kakkupaloista lähtee mukavasti makeannälkä ja erityisesti maustetut popparit saavat pisteitä. Yksinkertainen, toimiva idea.

Tietomaan korkea aula on kohtalaisen kolkko ja kakofoninen, sen huomaa jopa hiljaisina iltapäivän tunteina. Kahvilatila jatkuu peremmälle matalampaan saliin, jossa sijaitsee myös lasten leikkipaikka Muumi-pehmoineen, puolapuineen ja Muumi-kirjoineen.

Mumin Kaffe on ketju. Ensimmäinen muumikahvila avat­tiin Hel­sin­gis­sä lop­pu­vuo­des­ta 2016. Täl­lä het­kel­lä kah­vi­loi­ta on pää­kau­pun­gis­sa jo usei­ta. Li­säk­si ket­ju toi­mii Tuk­hol­mas­sa ja Ro­va­nie­mel­lä.

Kahvilaketjun on tarkoitus kasvaa aidosti kansainväliseksi, ja mikäpä siinä: Muumithan ovat joulupukin, saunan ja Suomi-designin ohella yksi kiinnostavimmista brändeistämme.



Mumin Kaffe, Nahkatehtaankatu 6.

Avoinna: Tiedekeskus Tietomaan aukioloaikojen mukaan. Ma–to 10–17, pe–su 10–18.

Mitä maksoi: Minileivos 2,50 euroa, erikoiskahvi 4 euroa. Kinuskipopparit 2 euroa.

Kiitämme: Lapsiystävällisyyttä. Kahvilan valikoimista löytyy myös täysin sokerittomia vaihtoehtoja, ja leivoksia on saatavana myös lapsiystävällistä minikokoa.

Erityistä: Muumi-kahvilassa herkut nautitaan Muumi-astioista. Kahvia tai teetä ottaessa voi valita mieleisensä Muumimukin.