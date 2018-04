Kahavilla: Monipuolisia herkkuja pinkin keskellä

Tuira sai yhden kahvilan lisää, kun Café LillaRoosa aukesi viime joulukuussa. Samalla Jaana Timosen miltei 30 vuoden haave sai täyttymyksensä.

– Unelma omasta kahvilasta siirtyi aina eteenpäin milloin mistäkin syystä. Vuosi sitten päätin, että nyt tai ei koskaan, Timonen kertoo.

Ala oli tuttu, sillä Timonen työskenteli jo valmiiksi leipomossa. Työntekijäkseen hän värväsi samasta leipomosta tyttärensä Jenni-Maria Kotilan.

Kahvilan tuotteet leivotaan itse alusta asti. Uusia ideoita syntyy jatkuvasti, joten valikoima elää paljon.

Asiakkaat voivat myös tilata juuri sellaisen kakun kuin haluavat. Timonen ja Kotila auttavat mielellään kakkujen suunnittelussa ja määrien miettimisessä.

LillaRoosan tilalla sijaitsi aiemmin tatuointiliike. Kun Timonen astui mustaseinäiseen tilaan ensimmäistä kertaa, hän näki pelkkää pinkkiä.

– Minulla oli heti visio valmiina!

Sisustus on hempeää ja nimenomaan varsin pinkkiä. Yhtä seinää koristaa suuri paperinen ruusukuva, jota asiakkaat pysähtyvät usein ihailemaan.

Kunhan säät sallivat, kahvilan eteen pystytetään terassi. Timonen odottaakin innolla kesää.

– Pääsemme keksimään uusia tuotteita, kun kesän marjasesonki alkaa, hän iloitsee.

Pienet pyöreät piirakat sekä lohi- ja poropatongit ovat LillaRoosan suosituimmat tuotteet. Varsinkin tuoreista omenoista tehtyä piirakkaa menee paljon.

Patonki näyttää turhan suurelta pikkunälkään, joten sen sijaan valitsen lohipiirakan. Kermamunkkipakkomielteisenä on pakko ottaa nougatmunkki, vaikka moni muukin vaihtoehto houkuttelisi. Juomaksi valitsen perinteisesti kahvia.

Lohipiirakka on hyvää ja mehevää. Nougatmunkki on nimensä mukaisesti melkoinen sokeripommi, mutta sellaiselle on toisinaan tarvetta. Yltiömakeutta taittaa se, ettei munkkia ole uppopaistettu.

Kahvi on hieman seisseen makuista, mutta tilannetta pelastaa kahvikerma. Seuralaisen sitruunamuffinssi on myös hyvää. Kuorrutus saa erityiskiitosta.

Vitriinin kiinnostavat herkut jäävät mieleen. Onneksi niitä voi palata syömään toistekin!

Café LillaRoosa

Osoite: Valtatie 47, Tuiran torin kupeessa.

Avoinna: Ma-pe 7.30-17.30, la 10-15. Sunnuntaisin suljettu. Lounasaika ma-pe 10-14.

Tarjolla: Suolaisia ja makeita piirakoita, munkkeja, muffinsseja, pullia, patonkeja, kahvia, teetä, mehua, jäätelöä. Lounas on perinteistä kotiruokaa.

Mitä maksoi: Kahvi 2€, piirakka 2€ ja munkki 2,50€.

Miljöö: Vaaleanpunainen ja kukallinen, mutta ei liioitteluun asti. Viihtyisä.

Kiitämme: Mukava valikoima ja halvat hinnat. Hauskaa, että valikoima uudistuu jatkuvasti.

Toivomme: Tuoreempaa kahvia. Hivenen pienet tilat, joten tuleva terassi on hyvä idea.