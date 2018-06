Kahavilla: Lättykahveilla merellisessä maisemassa Hietasaaressa

Jos arvostaa kahvilassa maisemia ja lämminhenkistä asiakaspalvelua, kannattaa suunnata Hietasaaren Puomitiellä sijaitsevaan Kahvila Poijuun. Eipä lounaspaikkana toimivan Poijun tarjottavissakaan ole moittimista: listalta löytyy monenlaista hyvää lätyistä jäätelöannoksiin. Ravintoloitsija Antti Rautio kuvailee kahvilaansa rennoksi paikaksi, jossa tärkeää on asiakkaiden viihtyvyys.

– Tänne voi tulla uimaan, onkimaan tai vaikkapa sorsia syöttämään. Kesällä on myös kajakki- ja kanoottivuokrausta, Rautio luettelee.

Oulun Työväen Pursiseura Ry:n omistama paikka tunnetaan Seelarina, vaikka kahvilan nimi ja pitäjä ovatkin vaihtuneet vuosien varrella. Muina kuin kesäaikana paikka toimii tilausravintolana tarjoten juhla-, kokous-, tilaus- ja catering-palveluja.

Kahvilassa on noin 100 istumapaikkaa sisällä ja lähemmäs 50 istumapaikkaa terassilla merellisten maisemien äärellä. Lisäksi löytyy kabinetti ja saunatilat.

Rautiolla on alkamassa kolmas täysi kesä Kahvila Poijun ruorissa. Kahvilanpitäjäksi Rautio päätyi omien sanojensa mukaan sattumalta tutustuessaan pursiseuran puheenjohtajaan.

– Sinänsä isojen tilaisuuksien järjestäminen on tuttua aiemmilta aloilta, joten kahvilatoiminnan aloittaminen ei ollut iso kynnys, Rautio kertoo.

Raution mukaan kahvila tekee hyvää yhteistyötä alueen muiden yrittäjien kanssa.

– Halutaan yhdessä tehdä tätä Hietasaarta elävämmäksi paikaksi.

Kahvila Poijussa on viisi vakituista työntekijää, mutta kesäisin kahvila työllistää lähes 50 kesäsetelinuorta. Yhteistyötä tehdään myös oppilaitosten kanssa tarjoamalla työharjoittelupaikkoja.

Nykyään kahvila on osa ResQ Clubia. ResQ on sovellus, jonka kautta voi ostaa ravintoloiden ylijäämäannoksia ja saada niistä alennusta. ResQ:sta Rautiolla on vain positiivista sanottavaa, sillä se on toiminut hyvin.

KAHVILA POIJU

Missä: Puomitie 12 (Hietasaaressa)

Mitä: peruskahvilatuotteita, tarjolla myös lounasta klo 11–14.30

Avoinna: ma–to klo 10–17, pe 10–16. Kesäkaudella 4.6.–31.8. ma–to 9.30–20, pe 9.30–16