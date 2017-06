Kahavilla: Kuppi kuumaa keskellä vilinää Oulun Limingantullissa

Joskus kahvinhimo yllättää kesken kauppareissun. Jos näin käy Limingantullin Prismassa, apu löytyy läheltä. Kahvila Presso sijaitsee kaupan sisätiloissa kahden ravintolan välissä.

Kahvilan tiski muistuttaa perinteistä huoltoaseman linjastoa, mutta onneksi tarjonta on monipuolisempaa. Peruspullien seasta silmään pistää puolukka-kinuski-mascarpone-viineri.

Se onkin erikoisuus, joka voitti muutama kuukausi sitten Presson työntekijöiden pullanpaistajakisan. Viinerin loihti oululainen Jonna Vanha-Honko.

Erikoisia viinereitä menee todella paljon, Pressossa ja naapuriravintoloissa työskentelevä Heidi Kärki kertoo.

Kahvilan suosituin tuote on kuitenkin perinteinen voisilmäpulla. Myös suolaisilla tuotteilla on menekkiä.

Moni kahvittelija eksyy Pressoon kesken ostosten teon.

- Meillä on myös omat vakiokävijämme, Kärki kertoo.

Miltä viineri sitten maistuu? Varsin toimivalta yhdistelmältä. Taikina on mukavan lehtevää, mascarpone hyvää ja kinuski häälyy taustalla. Puolukat saisivat olla hieman kirpeämpiä.

Parilla haukkaisulla viineristä pistää läpi karvasmanteli. Joitakin se miellyttää, minua lähinnä puistattaa. Onneksi maku ei ole läsnä koko viinerissä.

Juomaksi valikoitunut vaniljacappuccino on myös hyvää. Juoma on niin makeaa, että kupin viereen aseteltu sokeripussi tuntuu liioittelulta. Cappuccinosta on ehkä hieman vaikea löytää vaniljan makua, mutta sillä ei oikeastaan ole väliä.

Parilassa käväissyt meetvursti-aurajuusto-ciabatta on alkuun hieman kuivakkaa. Leivän keskiosaa lähestyttäessä kastikkeen määrä lisääntyy, joten leivästä tulee melko hyvää. Aurajuustoa on harmillisen vähän, se maistuu vain parissa kohdassa.

Hampurilaisista ja pizzoista uhkuva käry leijuu tiskillä, mutta onneksi hälvenee istumapaikoilla. Ravintolat ja kahvila ovat samassa isossa tilassa, vaikka jokaisella paikalla onkin oma sopukkansa.

Sijainti on melko hälisevä, mutta onneksi kahvilassa soiva musiikki on sopivan hiljaisella. Pöydästä on mukava tarkkailla ohikulkijoita. Presso on itse asiassa melko loistava valinta, jos kaipaa kahvihetkeä itsekseen.