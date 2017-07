Kahavilla: Krypta on kahvila, jossa sielukin lepää

Cafe Krypta on perinteinen kesäkahvila, joka tänä vuonna avasi ovensa toukokuun lopulla. Kahvila asettuu Oulun Tuomiokirkon takaseinälle, ja etenkin ulkona olevat pöydät ovat lämpöisellä säällä suosittuja.

– Tänäkin vuonna asiakkaat tulivat kun kesä tuli. Meillä käy niin toimistojen väkeä, ohikulkijoita kuin kirkossa kävijöitäkin. Meille ovat aivan kaikki tervetulleita, sanoo Tuomiokirkkoseurakunnan lähetyssihteeri Anneli Nieminen.

Sympaatisen kesäkahvilan erikoispiirre on, että kaikki sen tuotot menevät lähetystyölle. Puolet tuotoista jaetaan vakiintuneille lähetyskohteille ja puolet yhdelle tietylle, naisten ja tyttöjen asemaa parantavalle hankkeelle. Tarkka kohde selviää myöhemmin kesällä.

– Idea lahjoittaa varoja juuri tällaiselle kohteelle tuli eräältä meidän kesätyöntekijäpojaltamme, ja innostuimme ideasta heti, Nieminen kertoo.

Kryptat ovat perinteisesti olleet maanalaisia hautaholveja, mutta Oulun Tuomiokirkon kryptaan ei ketään ole haudattu. Sen sijaan krypta on remontoitu entisestä pannuhuoneesta kirkon 1990-luvun lopun peruskorjauksen yhteydessä. Nykyään Oulun Tuomiokirkon Kryptassa pidetään kahvilatoiminnan lisäksi myös pieniä kirkollisia toimituksia, kuten ristiäisiä.

Cafe Kryptassa kaikki tuotteet ovat itsetehtyjä ja tuoreita. Tarjolla on päivän pullaa, sekä suolaista ja makeaa purtavaa, gluteenittomia vaihtoehtoja unohtamatta. Perjantaisin on vohveli-ja pannukakkupäivä.

– Näin perjantaisin monet tulevatkin tänne juuri vohvelien tuomana.

Anneli Nieminen kertoo tarjoiltavien olevan varsin perinteisiä ja tuttuja ja turvallisia, mutta ehdottomasti herkullisia. Kahvilan suurin ylpeys on oma porkkanakakku.

Kale! sattui paikalle juurikin perjantaina, joten lautaselle valikoituu suolaista pannukakkua sekä vohvelia kermavaahdolla ja hillolla. Perinteinen vohveli ei petä tälläkään kertaa, vaan on täydellinen kesäpäivän herkku. Myös maukas ja täyttävä pannukakku ilahduttaa.

Anneli Niemiselle kesä on työn osalta erityisen mieluista aikaa. Silloin talven rutiinit vaihtuvat kesäkahvilan vilinään ja hän pääsee opastamaan nuoria kesätyöntekijöitä kahvilassa.

– He ovat hurjan motivoituneita, ja hymy irtoaa jo seitsemältä aamulla.

Niemisen mukaan töihin on aina mukava tulla myös erityisen paikan vuoksi.

– Tässä tilassa on ihan oma rauhansa, täällä on helppo istahtaa ja huokaista päivän kiireet pois. Tämä on sellainen kahvila, jossa sielukin lepää, Anneli Nieminen sanoo.

Cafe Krypta

Sijaitsee Oulun Tuomiokirkon Kryptassa osoitteessa Isokatu 6.

Avoinna kesäisin maanantaista torstaihin klo 10–19 ja perjantaisin klo 10–15.

Tuotot ohjautuvat lähetystyöhön.

Kahvilassa on myynnissä myös Käsityökerho Silmukan tuotteita, kuten villasukkia.

Kryptassa voi järjestää myös pieniä kirkollisia toimituksia.

Kiitämme: Lämmintä ilmapiiriä ja erityisen herkullisia vohveleita.