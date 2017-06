Kun aurinko pilkahtelee, on etsittävä sellainen kahvittelupaikka missä takuuvarmasti mahtuu ulos istumaan. Sellainenhan löytyy Koivurannan kahvilasta, jonka pittoreski miljöö ja jokimaisema jo itsessään hellivät oululaisen kesäistä sielua.



Usealta eri terassilta löytyy asiakaspaikkoja kaikkiaan 120, joten tänne mahtuu useampikin seurue auringosta nauttimaan. Viereiseltä Värtön uimarannalta on helppo piipahtaa kahvilaan, ja Koivurannan kahvilahan on myös mitä mainioin pyöräretkikohde. Läheisestä laiturista pääsee myös jokiristeilylle.



Vatsaakin täällä hellitään, sen varmistavat Koivurannan ihanat tarjottavat, joista valtaosa tehdään omassa keittiössä. Vitriinistä löytyy herkkuja kahvin tai teen seuraksi niin suolaisen kuin makeankin nälkään. Isompaan vatsan kurnintaan, kuten vaikkapa lounaaksi, on tarjolla salaatteja ja burgereita.



Valitsemme feta-kasvis-munakasrullan ja limejuustokakun, joista erityisesti jälkimmäinen, Koivurannan kahvilan tarjonnassa jo perinteeksi muodostunut gluteeniton ja laktoositon herkku, vie kielen mennessään.

Peukun annamme myös munakasrullasta: pienellä salaatilla ja balsamicolla höystetty gluteeniton suolapala on ruokaisa ja vie nälän.



Kesäkuinen aurinko tekee tepposet ja menee pilven taakse, joten ahtaudumme sittenkin syömään sisälle. Sisällä kahvilassa paikkoja ei kovin montaa olekaan, joten Koivurannan kahvila on ennen kaikkea ulkokahvila.

Nurkassa ilahduttaa kirjakirppis, joskin sen tarjonta on harmillisesti jämähtänyt menneille vuosikymmenille. Miten mukavaa olisikaan pyöräillä kahvilaan ostamaan kesälukemiseksi vaikka hömppäpokkari ja nauttia siitä juustokakun ja santsikupin kera!



Sisätiloissa ilahduttavat myös Eila Siiran maalaukset, jotka ovat esillä kesäkuun ajan.



Koivurannan kahvila on auki joka päivä iltaan saakka, jos vain sää suosii.



- Joka päivä avaamme, mutta sateella saatamme laittaa kahvilan aikaisemmin kiinni, kertoo kahvilanpitäjä Riitta Asala.



Koivurannan kahvila viettää tänä vuonna 25-vuotisjuhliaan. Sen kunniaksi lasillisen talon shamppanjaa saa tänä kesänä 8,80 euron hintaan. Cin cin!





Koivurannan kahvila

Osoite: Kasarmintie 51



Avoinna: ma 16–21, ti–to 12–21, pe–la 12–22, su 12–20.



Mitä maksoi: Limejuustokakku 5,60 euroa, munakasrulla 5,40 euroa, kahvi 2,30 euroa. Santsikahvi maksaa 50 senttiä.



Kiitämme: Runsaasti asiakaspaikkoja ulkona kauniissa jokimaisemassa. Pihan muovinauhaviritelmät tosin rumensivat maisemaa, mutta ovat toivon mukaan väliaikaisia.



Erityistä: Palvellut kahvilana oululaisia 25 vuotta. Nykyiset yrittäjätkin ovat pyörittäneet kahvilaa jo 15 vuotta.