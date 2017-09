Kahavilla: Kauppareissun hengähdyshetki kauppakeskus Zeppelinissä

Jos Zeppeliinissä pistäytyessä alkaa kahvihammasta kolottaa, on apu onneksi lähellä. Pulla-Pirtin kahvila-myymälä Zeppeliinissä on palvellut asiakkaita jo vuodesta 1992 asti, eli aina kauppakeskuksen avaamisesta lähtien.

Zeppeliinin Pulla-Pirtin ja Subwayn ravintolapäällikkö Marjo Laine tietää kertoa, että eläväinen kauppakeskus on työympäristönä aivan omanlaisensa. Asiakkaina käy monenikäisiä ihmisiä eri puolilta Oulua, eikä yksikään päivä ole aivan samanlainen.

– Lisäksi erilaiset tapahtumat tuovat mukanaan vilkkautta ja kiirettä, mistä me työntekijät nautimme suuresti!

Pulla-Pirtin kahvilan yhteydessä toimii myös Subway-ravintola. Molemmista vastaa sama yrittäjä, ja myös työntekijät työskentelevät sujuvasti työskennellä molempien tiskien takana.

– Olemme huomanneet, että nämä kaksi erityypistä brändiä toimivat loistavasti yhdessä ja täydentävät toisiaan, Laine kertoo.

Kiireisintä kahvilassa on lounasaikaan, sekä heti aamuyhdeksältä, kun kahvila avataan. Kalen! pistäytyessä paikalle iltaseitsemältä on jo rauhallisempaa, mutta ajankohdasta huolimatta vitriinien valikoima on silti kattava ja tuoreen oloinen: tuotteet kun tulevat kahvilaan joka aamu vastaleivottuina Pulla-Pirtin leipomoista.

Zeppeliinin kahvilassa luotetaan perinteisen kahvin ja teen voimaan. Erikoiskahveja ei ole valikoimassa ainakaan toistaiseksi, mutta tee on haudutettua ja maittaa varsin hyvin.

Kalen! lautaselle päätyy pieni kahvipulla, täytettyä croissanttia sekä sacher- ja lumipalloleivosta. Tuotteet ovat konstailemattomia ja maut selkeitä ja tuoreita. Muutahan ei oikeastaan hyvään kahvihetkeen juuri tarvitakaan!

Erikoismaininnan ansaitsee Lumipalloleivos, joka pääsi Suomen Leipuriliiton viime vuoden loppupuolella järjestämässä Suomi 100 vuotta -leivoskilpailussa finaaliin asti, eikä ihme: leivos on raikas ja makoisa, kauniista ulkomuodosta puhumattakaan.

Kahvilassa kauppakeskuskierros katkeaa sopivasti, ja pian päästään jatkamaan uusilla voimilla eteenpäin.