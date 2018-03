Kahavilla: Kakut ja leivokset ovat Sofian parasta antia

Pulla-Pirtti on palannut juurilleen Oulun keskustaan. Vuonna 1958 leipomo perustettiin Aleksanterinkadulle, kunnes 70-luvulla leipomotoiminta siirtyi nykyiselle paikalleen Perävainiolle. Yrityksen neljäs kahvila, konditoria-kahvila Sofia avasi puolestaan viime viikolla ovensa aitiopaikalla entisen Pukumiehen tiloissa.

– Pulla-Pirtillä tuli 60 vuotta täyteen tänä vuonna ja aikoinaan kun on keskustassa aloitettu, sen kunniaksi alettiin kartoittaa, päästäisiinkö takaisiin keskustaan. Sopivat liiketilat löytyivät niin hyvältä paikalta, että kannatti lähteä, Pulla-Pirtin edustaja kolmannessa polvessa, myymälöistä ja markkinoinnista vastaava Tiina Räinä kertoo.

Kahvilatuotteiden tarjonnassa riittää valinnanvaraa – ja se onkin Räinän mukaan kaiken lähtökohta. Erityisesti on panostettu kakkuihin ja leivoksiin, mutta perinteisempääkin pullaa on tarjolla. Suolaista syötävää löytyy muun muassa rieskarullien ja voileipäkakkupalojen muodossa.

– Haluttiin tuoda keskustaan tällaista konditoriatyyliä. Kakkuja ja leivoksia saa siis myös tilauksesta. Omassa uunissa paistellaan pullat ja suolaiset.

Kalen! päiväkahvin kyytipojaksi valikoitunut Lumipallo-leivos on Pulla-Pirtin tunnetuin leivostuote: sillä sijoituttiin Suomi100-leivoskilpailussa toiselle sijalle. Kaurakeksipohjainen leivos koostuu puolukkamoussesta, kinuskista ja valkosuklaasta.

Kahvilan rakentaminen on ollut Räinän projekti viimeisten kymmenen kuukauden ajan. Tällä paikalla ei ollut muuta kuin betonilattia, kun aloitimme. Kaikki on rakennettu siis alusta asti.

Jo avajaispäivänä kahvilan ovi tuntui käyvän tiuhaan tahtiin.

– Ei markkinoitu hirveästi avajaispäivää, mutta siitä huolimatta porukka on löytänyt jo todella hyvin tänne. Tuotteista on tullut kehuja, mutta myös kahvilan ulkoasua on sanottu mukavan raikkaaksi.

KONDITORIA–KAHVILA SOFIA

Missä: Kirkkokatu 21 (käynti Kauppurienkadun puolelta)

Mitä: kahvia ja muita juomia, makeita ja suolaisia kahvilatuotteita ym.

Avoinna: ma–to 7.30–19.30, pe 7.30–21, la 9–21, su 10–19.30