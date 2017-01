Kahavilla: Hyvä sämpylä pelastaa päivän

Hyvien kakkujen perässä jaksaa kulkea pitkänkin matkan. Tällä kertaa kakunhimo vetää Café Provenceen. Paikan päällä edessä on järkytys: kakkuja ei näy mailla halmeilla.

Kakut poistettiin valikoimasta marras-joulukuun vaihteessa, omistaja Tiina Cervera-Sintes kertoo. Pienen menekin takia niitä ei kannata enää tehdä. Lisäksi kakkujen valloittamaa vitriiniä tarvittiin toiseen käyttötarkoitukseen.

Täysin kakuista ei kuitenkaan aiota luopua. Myöhemmin tarjolle tulee erilaisia huoneenlämmössä säilyviä tuotteita, kuten unelmatorttua ja mutakakkua.

- Nyt meillä on poikkeustilanne, kun yksi kondiittori on sairaana ja on kiire tilauspuolella.

Leipomo-konditoria-lounaskahvila Café Provence sijaitsi aiemmin keskustassa, mutta Kivisydämen rakentaminen vaikeutti toimintaa.

- Työmaa aiheutti häiriötä ja likaa. Kävijämäärät laskivat ja tarvitsimme isommat tuotantotilat, joten muutimme Limingantulliin, Cervera-Sintes kertoo.

Cervera-Sintes astui Provencen johtoon neljä vuotta sitten. Hänen mielestään nykyinen sijainti toimii hyvin. Asiakkaat ovat löytäneet hiljalleen paikan ja lounaskävijöiden määrä kasvaa jatkuvasti.

Lounastajia näkyy Provencessa myös nyt. Kello on sen verran paljon, että tilaa riittää meille satunnaisille kahvittelijoillekin.

Sämpylöistä ja wrapeista voi valita monen eri maun välillä. Ne valmistetaan tilausten perusteella, joten syötävää joutuu odottelemaan viitisen minuuttia.

Pöytään päätyy kahvikupillinen, marjakorvapuusti ja kinkkujuustosämpylä. Seuralaiseni valitsee kanapestosämpylän.

Sekamarjahilloa sisältävä korvapuusti on perushyvää, tosin hieman kuivahtanutta. Sämpylän leipä on todella maukasta ja täytteetkin hyviä. Jostakin syystä paprika pistää huonolla tavalla esiin, joten ilman sitä sämpylä olisi parempaa.

- Tämä oli niin hyvää, että voisi syödä toisenkin, seuralaiseni huokaa.

Provence itsessään on miellyttävä paikka, jossa pystyy rentoutumaan eri tavalla kuin monissa lounaskahviloissa. Poistuessamme huomaan, että lounaalla on tarjottu jälkiruoaksi kakkua. Mikä vääryys!



Café Provence

Osoite: Kempeleentie 7B, Limingantullissa.

Avoinna: Ma-pe 9-15. La-su suljettu. Lounasaika 10.30-13.30. Tilaustuotteita voi hakea myös aukioloaikojen ulkopuolella.

Tarjolla: Sämpylöitä, wrappeja, joulutorttuja, korvapuusteja, kahvia, mehua.

Mitä maksoi: Kahvi ja korvapuusti yhteishintaan 3€, sämpylä 4,5€.

Kiitämme: Mukava ja tilava paikka, josta voi seurailla liikenteen vilinää. Hyviä sämpylöitä ja wrappeja.

Toivomme: Yllättäen parempaa makeiden leivonnaisten valikoimaa.