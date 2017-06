Kahavilla: Coffari siirtyi näyteikkunaan

Oululaisten olohuoneena jo pitkään toiminut Coffee House on kokenut mittavan uudistuksen ja vaihtanut paikkaa Amarillon kanssa.



Tämä onkin mainio ratkaisu, sillä nyt Pakkahuoneenkadulle avautuvat isot ikkunat pääsevät viimein oikeuksiinsa. Kahvilassa istuskelun perimmäinen tarkoitushan on katsella ihmisiä kahvittelun lomassa. No, ainakin siinä on oma viehätyksensä.



Avajaispäivänä Coffee Housessa häärii vielä työmiehiä. Ystävällinen henkilökunta ohjaa mielellään asiakkaita tiskille ja kertoo valikoimasta.



Valikoimaa ei ole entisestä kovin paljoa muutettu. Coffee Housen ydin ovat edelleen monipuoliset kahvit ja kompakti valikoima suolaisia ja makeita palanpainikkeita. Tiskistä löytyy myös terveellistä maisteltavaa, kuten paria erilaista smoothieta.



Testaamme tämän päivän kuuminta – tai pitäisikö sanoa kylmintä – hottia, kylmäuutettua cold brew -kahvia. Ihastumme rockslide brownien houkuttelevaan ulkonäköön ja gluteenittomista tarjottavista valitsemme mudcaken. Täällä tuotteiden visuaalisuuteen on todella panostettu. Miinusta tosin siitä, että erikoisruokavalioille sopivia tuotteita ei ole mitenkään merkitty (ainakaan vielä), joten niistä pitää kysyä henkilökunnalta.



Suklaisen tahmainen rockslide brownie on ylellisen makea, muttei pähkinöineen ja kinuskikastikkeineen mitään höttöä. Tuoreilla marjoilla koristeltu gluteeniton mudcake ei häviä maussa alkuperäiselle. Raikas yllätys on cold brew -kahvi, josta povaamme kesän hittijuomaa. Pieni määrä vaniljasiirappia terästää juomaa muttei tee siitä ollenkaan liian makeaa.



Coffee Housen miljöö on muuttunut hämärästä valoisammaksi ja isot sohvat on vaihdettu kevyisiin, luonnonvärisiin kalusteisiin. Muutos on raikas ja toiminnallisuuden kannalta hyvä.



Uuteen Coffee Houseen on saatu mahdutettua erilaisia tiloja. Esimerkiksi sisääntulon yhteydessä on hassut "lauteet", jotka ovat melko epämukavat istua, mutta yksi hyvä plussa niissäkin on: pistorasiat, joiden ansiosta esimerkiksi kännykän tai tabletin lataaminen käy näppärästi kahvinjuonnin lomassa.



Musiikki soi täällä edelleen melko kovalla hiljaista työskentelyä ajatellen, mutta ystävien treffaamiseen uudistunut Coffari sopii mitä parhaiten. Myös aukioloaikoja on pidennetty, ja kahvila palvelee nyt myöhään iltaan saakka.



Coffee House



Avoinna ma–to 7.30–22, pe 7.30–23, la 8–23, su 9–21.



Mitä maksoi: Cold brew -kahvi 3,20 euroa, iso cappuccino 3,90 euroa, Rockslide brownie 4,60 euroa, mudcake 4,60 euroa.



Kiitämme: Todella ystävällistä palvelua ja tuotteiden visuaalisuutta. Jos näistä ei tee mieli postata Instaan niin mistä sitten?



Erityistä: Valikoimassa on panostettu myös aidosti terveellisiin tuotteisiin. Yksi uutuuksista on tuorepuristettu omenamehu, joka tehdään paikan päällä.